Уровень преступности в Севастополе на треть меньше, чем общероссийский

Уровень преступности в Севастополе составляет около 67% относительно среднего показателя по России. Об этом 1 июля сказал заместитель начальника управления МВД по Севастополю Андрей Кузнецов в рамках доклада о результатах работы полиции за пять месяцев.

«По итогам работы за 5 месяцев 2019 года количество зарегистрированных преступлений снизилось на 7,8%. Сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений на 9,6%. Уровень преступности в расчёте на 100 тысяч постоянно проживающего населения уменьшился с 411 до 379. Данный показатель значительно ниже среднего по стране – 569», – заявил Кузнецов.

При этом в регионе почти на 5% снизилось количество преступлений, которые были совершены на улицах, в парках и скверах. При этом пятая часть всех таких преступлений выявлена по инициативе сотрудников полиции.

«Число грабежей уменьшилось на 24%, случаев мошенничества – на 14%, преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия – на 50%, умышленного причинения вреда здоровью на 5,5%», – добавил Кузнецов.

Напомним, что в марте начальник управления МВД России в Севастополе Василий Павлов заявлял о том, что уровень преступности в регионе по результатам 2018 года снизился в сравнении с 2017 годом на 16%.