Уроженец Севастополя назначен на должность министра внутренней политики, информации и связи Крыма

Министром внутренней политики, информации и связи Крыма назначен Михаил Афанасьев. Коллективу министерства нового руководителя сегодня представил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.

«Я приехал по поручению главы республики Сергея Валерьевича Аксёнова представить нового министра – Михаила Сергеевича Афанасьева. Михаил Сергеевич, вы не начинаете с нуля, проделана огромнейшая работа совместно со всем коллективом, который есть», — сказал Гоцанюк.

Справка:

Михаил Афанасьев родился в 1982 году в Севастополе. До назначения на должность министра с середины августа 2019 года руководил администрацией Саки сначала в статусе исполняющего обязанности, затем, с 1 ноября, на постоянной основе.

Напомним, что, возглавлявший министерство внутренней политики, информации и связи с середины июня 2018 года, 3 февраля объявил, чтоПо его словам, он остается







Понедельник, 3 февраля 2020 г. 237

Источник: Портал Информер