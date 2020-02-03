Уроженец Севастополя назначен на должность министра внутренней политики, информации и связи Крыма

Министром внутренней политики, информации и связи Крыма назначен Михаил Афанасьев. Коллективу министерства нового руководителя сегодня представил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.
«Я приехал по поручению главы республики Сергея Валерьевича Аксёнова представить нового министра – Михаила Сергеевича Афанасьева. Михаил Сергеевич, вы не начинаете с нуля, проделана огромнейшая работа совместно со всем коллективом, который есть», — сказал Гоцанюк.
Справка:
Михаил Афанасьев родился в 1982 году в Севастополе. До назначения на должность министра с середины августа 2019 года руководил администрацией Саки сначала в статусе исполняющего обязанности, затем, с 1 ноября, на постоянной основе.Напомним, что Сергей Зырянов, возглавлявший министерство внутренней политики, информации и связи с середины июня 2018 года, 3 февраля объявил, что уходит в отставку. По его словам, он остается «членом команды главы Республики Крым и готов взяться за решение новых задач».
Понедельник, 3 февраля 2020 г. 237
Источник: Портал Информер