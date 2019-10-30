Урок мужества в Севастополе

«Город, достойный поклонения » – под таким названием во Дворце культуры рыбаков прошёл урок мужества, приуроченный к 78-ой годовщине начала второй героической обороны Севастополя 1941-1942 г.г.

«30 октября – памятная дата в истории Севастополя. Она вошла в историю нашего государства как пример массового героизма, мужества и несгибаемой стойкости воинов советской армии и флота, жителей города. 250 дней и ночей длилась оборона. Сегодня мы вспоминаем имена тех, кто ценой своей жизни защитил наш город, отстоял мир на земле. Мы стараемся донести до подрастающего поколения севастопольцев, что только помня о прошлом, веря в настоящее, мы сможем построить достойное будущее», – отметила директор Дворца культуры рыбаков Татьяна Викторовна Зенина.

Ведущие тематической программы И.Дусалиев и Н.Рачок вели беседу с учащимися образовательного комплекса «Бухта Казачья» о тяжелых испытаниях, выпавших на долю нашего народа, о подвиге и мужестве защитников города–героя и жителей осажденного Севастополя.

В театрализованной литературно-музыкальной программе «Герои второй обороны Севастополя» участники театральных студий «Город С» и «А-ФИШкА» рассказали о подвигах ефрейтора Ивана Богатыря, снайпера Людмилы Павлюченко и снайпера-инструктора Ноя Адамии, разведчицы Марии Байды, матроса Ивана Голубца, командира легендарной 365-й батареи 110-го зенитного артиллерийского полка противовоздушной обороны Ивана Пьянзина.

Заслуженный артист Севастополя Дмитрий Морозов исполнил песни военной поры.

Главный урок, который усвоили школьники — время не властно над человеческой памятью!

И сколько бы десятилетий ни прошло, мы снова и снова будем возвращаться к истории нашей Великой Победы, ознаменовавшей для всего мира торжество жизни над смертью.

Отдел информации ДКР

Фото Н.Чёрной







Среда, 30 октября 2019 г. 1

Источник: Портал Информер