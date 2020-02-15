Установлена личность еще одного освободителя Севастополя

15 февраля 2020     15
Установлена личность еще одного освободителя Севастополя

Личность кавалера ордена Красной звезды, останки которого были обнаружены во время реконструкции на площади Ушакова, установлена. Орден принадлежал старшине Николаю Гавриловичу Чеховскому.

«Николай Гаврилович командовал танковым экипажем, а орден получил в 1943 году, за проявленное мужество в боях под Минеральными водами. Он уничтожил 2 орудия противника и 15 автоматчиков, а после вывел подбитый танк из-под обстрела», – сообщил и в архиве Министерства обороны.

Николай Чеховский родился в 1916 году, был призван в армию из Каменец-Подольской области (после 1954 года – Хмельницкая область УССР).

В годы Великой Отечественной войны служил командиром башни Т-34 второго танкового батальона второй танковой бригады Закавказского фронта.

Вице-спикер Заксобрания Севастополя Василий Пархоменко предложил увековечить его память и ещё четырёх человек, останки которых были найдены на площади Ушакова. Это предложение было поддержано правительством Севастополя.



Суббота, 15 февраля 2020 г. 8

Источник: Портал Информер

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