Установлена причина отравления студентов СевГУ

Причиной госпитализации восьми студентов севастопольского Института ядерной энергии и промышленности в период с 22 по 25 января стал норовирус. Об этом сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета, в состав которого входит институт.«Сейчас на лечении остаются пятеро, все в удовлетворительном состоянии. На домашнем лечении зафиксированы еще 3 случая: анализы всех обучающихся показали норовирусную инфекцию», – говорится в сообщении.Отмечается, что студенты поступили в больницу с «симптомами легкого пищевого отравления».

Руководство СевГУ совместно со специалистами городского департамента здравоохранения и Роспотребнадзора приняло меры профилактики, обход общежитий, информирование студентов. СевГУ проведет дезинфекцию в общежитии № 6.В пресс-службе заявили, что источником норовируса «обычно является больной человек или бессистемный носитель вируса».

Напомним, чточтостудентов СевГУ были госпитализированы с симптомами пищевого отравления – 6 из общежития №6 и 2 из общежития №8.







Понедельник, 27 января 2020 г. 314

Источник: Портал Информер