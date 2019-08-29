Установлен виновник избиения семьи на пляже Омега

Избившим мать с ребёнком на пляже в Севастополе оказался солдат-срочник из Дагестана. Об этом сообщил информационный портал «Подъём».
Как говорят источники издания, рядовой Алиев, приписанный к военной части 80365, 25 августа ушёл в самоволку, когда к нему приехал старший брат.
Командир части — подполковник Щербак — ничего не знал об отлучке солдата, а подчинённые ему не доложили.
Во время загула братья, по предварительным данным, употребляли наркотики. Когда вечером они проезжали на своём BMW мимо пляжа Омега, машина задела трёхлетнего ребёнка, который шёл с матерью.
В ответ на замечание женщины солдат выскочил из машины и стал её избивать. Позже братья избили ещё и мужчину, который вмешался в конфликт.
Сейчас дело передано в военно-следственное управление СКР.
Четверг, 29 августа 2019 г. 15
Источник: Портал Информер