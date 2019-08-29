Установлен виновник избиения семьи на пляже Омега

29 августа 2019     15
Установлен виновник избиения семьи на пляже Омега

Избившим мать с ребёнком на пляже в Севастополе оказался солдат-срочник из Дагестана. Об этом сообщил информационный портал «Подъём».

Как говорят источники издания, рядовой Алиев, приписанный к военной части 80365, 25 августа ушёл в самоволку, когда к нему приехал старший брат.

Командир части —  подполковник Щербак — ничего не знал об отлучке солдата, а подчинённые ему не доложили.

Во время загула братья, по предварительным данным, употребляли наркотики. Когда вечером они проезжали на своём BMW мимо пляжа Омега, машина задела трёхлетнего ребёнка, который шёл с матерью.

В ответ на замечание женщины солдат выскочил из машины и стал её избивать. Позже братья избили ещё и мужчину, который вмешался в конфликт.

Сейчас дело передано в военно-следственное управление СКР.


Четверг, 29 августа 2019 г. 15

Источник: Портал Информер

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