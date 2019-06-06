Устрашающие данные о состоянии Алибасова в реанимации

6 июня 2019     49
Устрашающие данные о состоянии Алибасова в реанимации

Известный российский музыкант и продюсер Бари Алибасов, о срочной госпитализации которого, сообщалось ранее, нуждается в срочной хирургической операции. Однако, на данный момент, это невозможно по медицинским показателям.

Об этом сообщил участник группы “На-На”, создателем и руководителем которой является Алибасов, Владимир Левкин.

По словам Левкина, состояние Алибасова стабильно тяжелое, несколько дней он вынужден провести на обезболивающих препаратах, но он находится в сознании.

“У меня последняя информация о тяжелом состоянии и о том, что надо ждать три дня, чтобы решить, что вырезать или не вырезать. Он три дня будет лежать на обезболивающих, прежде чем делать операцию и какие-то выводы делать вообще”, – сказал Левкин.

Напомним, что 4 июня Бари Алибасов в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован в Москве. Врачи начали бороться за жизнь еще в машине скорой помощи. Выяснилось, что продюсер перепутал токсичное средство для промывки труб с водой и получил сильный ожог пищевода. Врачи также рассказали, что лечение может затянуться, так как у него началась общая интоксикация, потому что жидкость всасывалась в кровь. В связи с этим сначала пациентом занялись токсикологи, а после возможно вмешательство хирургов.

Источник: Портал Информер

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