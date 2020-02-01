Утонет ли Крым?

1 февраля 2020     16
Утонет ли Крым?

Крым не утонет до конца текущего века и вряд ли это произойдет в обозримом будущем. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, комментируя слова координатора по вопросам климатической политики Центра экологических инициатив “Экодия” Евгении Засядько.

“Проблема поднятия уровня мирового океана существует. Однако есть совершенно разные сценарии. Например, есть сценарий, при котором растает ледниковый щит Гренландии, и другие. Теперешняя же скорость повышения уровня Мирового океана составляет всего несколько миллиметров в год. Это пока не критично, в том числе, для Крыма. Если температура, как и предполагается, поднимется на 1,5-2 градуса до конца века – ничего не произойдет, если на 3 градуса, то увеличится количество опасных природных явлений, но не более того”, – рассказал Роман Вильфанд.

Напомним, ранее украинская ученая Евгения Засядько заявила, что до конца текущего века Крымский полуостров может частично уйти под воду. По ее мнению, воды Мирового океана затопят 590 населенных пунктов в Крыму и на Украине, что приведет к уничтожению домов 75 000 человек.



Суббота, 1 февраля 2020 г. 37

Источник: Портал Информер

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