Уфимская кассирша с подругой вытащили из банка 43 млн рублей

Стали известны подробности расследования дела сотрудницы банка «Открытие» Лилии Азнабаевой, которая 23 июля была арестована за хищение денег из кассы банка.
Сначала ей вменяли сумму в 6,5 млн рублей, однако теперь следствие полагает, что Азнабаева действовала не одна, а с подругой.
Вместе они похитили более 43 млн рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Напомним, что 39-летняя Лилия работала в отделении банка «Открытие» в Уфе (Башкирия). Следствие установило, что ее сообщницей была управляющая этого отделения банка, дружившая с Азанбаевой, Лиана А..
Вместе они похитили 43,6 млн рублей.
Деньги женщины выносили из кассы с января 2017 года по июль 2019 года. Они обеспечивали сокрытие недостач с помощью закрытия вкладов клиентов банка. Всего были закрыты счета более 50 вкладчиков.
Следственное управление МВД по республики Башкирия возбудило уголовное дело по статье «присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере».
Азанбаева с самого начала утверждала, что на преступление ее подтолкнула подруга.
Вторник, 24 сентября 2019 г. 352
Источник: Портал Информер