УФНС Севастополя напоминает об уплате земельного налога

Жители Севастополя оплатили почти половину начисленного им земельного налога по состоянию на 1 октября этого года. Всего в ходе проведения массового расчета имущественных налогов физическим лицам земельный налог был исчислен им в сумме 6,9 млн рублей.

«Оплата земельного налога с физических лиц – порядка 3 млн рублей», – сообщает пресс-служба УФНС в Севастополе.

Количество граждан, которые обязаны уплатить имущественные налоги в Севастополе, растет с каждым годом. Если в 2016 году уведомления на уплату были направлены 27 тысячам жителей города, в 2017 – 65 тысячам, в 2018 году – 88, то в текущем году сформировано и направлено уже почти 100 тысяч уведомлений.

В пресс-службе отметили, что если налогоплательщиком было получено уведомление по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц и указанные в нем суммы были своевременно уплачены в полном объеме, то в дальнейшем, в случае выявления налоговыми органами обстоятельств, влекущих увеличение суммы налоговых обязательств, перерасчет ранее уплаченного налога не осуществляется.

Срок уплаты имущественных налогов физическими лицами – не позднее 2 декабря 2019 года.

Ранее региональное управление налоговой службы сообщало, что по состоянию на 1 октября текущего года севастопольцы заплатили треть начисленного им транспортного налога.







Пятница, 18 октября 2019 г. 79

Источник: Портал Информер