Участвуйте в фотоконкурсе «Лето с питомцем»!

Вот и лето прошло… И кто же из нас (каждый в своё время) не испытывал муки творчества, осваивая вечную тему «Как я провёл лето»?

Творческое объединение «Ступени» предлагает жителям нашего славного города разнообразить тему и с 1 сентября объявляет фотоконкурс «Лето с питомцем».

Знаете ли вы, что фотографии наших домашних любимцев гораздо популярнее изображений поп-звёзд и других знаменитостей? Они набирают в сетях миллионы лайков! И всё потому, что мы очень и очень их любим.

А как же иначе? Ведь наши питомцы – равноправные члены семьи. Мы заботимся о них, восторгаемся их проделками, прощаем шалости и, конечно же, фиксируем самые прикольные, забавные, трогательные моменты их жизни на фото и видео камеры.

В общем, сюжеты не ограничены. Главное, чтобы вы сами гордились своей работой. Приветствуется, если к фото будет приложено краткое жизнеописание вашего питомца или интересный случай, происшедший с ним.

Фотографии принимаются до 1 октября.

Положение о проведении Фотоконкурса

«Лето с питомцем»

1.1. Настоящее Положение о проведении фотоконкурса «Лето с питомцем» (далее — Фотоконкурс) регламентирует порядок организации и проведения Фотоконкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения победителя.

1.2. Организатором Фотоконкурса «Лето с питомцем» является СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ “СТУПЕНИ” (далее – Организатор).

1.3. Организатор Фотоконкурса:

1.3.1. Устанавливает сроки и правила проведения Фотоконкурса;

1.3.2. Назначает состав Жюри и Комиссию по вручению ценных призов Фотоконкурса (далее – Жюри; Комиссия);

1.3.3. Обеспечивает равные условия для всех участников;

1.3.4. Обеспечивает информационную поддержку Фотоконкурса;

1.3.5. По итогу проведения Фотоконкурса организовывает награждение победителей.

1.4. Контакты осуществляются по адресу: https://vk.com/to_stupeni.

1.5. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников Конкурса.

1.6. Конкурс объявляется открытым с момента публикации данного положения на официальном интернет – ресурсе Организатора и в СМИ.

2.1. Целью проведения Фотоконкурса является привлечение внимания к вопросам содержания домашних животных, воспитания бережного отношения к животным через искусство фотографии, а также выявление талантов в области фотографии, их поощрение и продвижение лучших работ в широкую зрительскую аудиторию.

2.2. Задачи Фотоконкурса:

воспитание у населения интереса к содержанию домашних животных; раскрытие посредством фотографии радости общения с домашними животными; развитие творческих способностей и эстетического вкуса, популяризация творческой деятельности.

2.3. Номинации фотоконкурса:

«Мой питомец – фотомодель» – принимаются портретные работы своего питомца.«Экзотика» – принимаются фотографии с изображением аквариумных рыбок, пернатых друзей, экзотических животных «Забавные моменты» – принимаются сюжетные фотоработы изображающие радость общения, дела домашние и др.

3.1. Фотоконкурс является открытым, в нем могут участвовать любые лица, а также творческие объединения фотографов.

Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:

– 8-17 лет;

– 18 лет и старше;

3.2. Предоставляя работы на Фотоконкурс, участник тем самым подтверждает свое авторство, неся ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.

4.1. Фото принимаются только в электронном виде по адресу электронной почты

sevstupen@mail.ru (с указанием ФОТОКОНКУРС в теме сообщения). На подписи к фото укажите фамилию, имя, отчество автора, возраст, название работы, номинацию.

4.2. Отправляя фотографии для участия в фотоконкурсе авторы соглашаются на размещение творческой работы на интернет – страницах Организатора; на возможную его публикацию в электронных и печатных версиях СМИ; в печатных и рекламных материалах Организатора (заявка участников, не достигших 14 лет, должна сопровождаться согласием одного из законных представителей участника (Приложение №1)).

4.3. Организаторы не несут ответственности:

– за неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками условий конкурса, предусмотренных настоящим Положением

5.1. Для участия в Фотоконкурсе принимаются фотографии, соответствующее теме Фотоконкурса.

5.2. От участника Фотоконкурса принимается не более 3 (трех) работ.

5.3. Представленные работы должны быть авторскими. (Заимствование чужих фоторабот из Интернета недопустимо.)

5.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к участию работы, не соответствующие тематике, определённому качественному и техническому уровню, а также фотографии, содержащие сцены жестокого обращения с животными.

5.5. Цифровые файлы предоставляются в формате JPEG, размером не менее 640 на 480 точек, объем не более 2 Мб.

5.5. Конкурсная работа в имени файла должна содержать следующую информацию: фамилия и название фотографии. Например, «Иванов_Иван_Иванович_55лет_Красотка_Мой питомец фотомодель.jpeg».

5.6. Допускается обработка, аналогичная «лабораторной классической» – кадрирование, коррекция контраста и цвета. Исключаются какая-либо ретушь и фотомонтаж, наличие каких-либо подписей, рамок и символов на изображении.

6.1. Фотоконкурс проводится в 2 (два) этапа:

6.1.1. 1-й этап «Приём работ» – с 01 сентября 2019 года по 30 сентября 2019 года;

6.1.2. 2-й этап «Отборочный»:

— онлайн-голосование на странице Организатора, для участников группы https://vk.com/to_stupeni для определения победителя зрительских симпатий – с 01 сентября по 04 октября 2019 года;

– очное заседание Жюри, на котором будут определены победители в номинациях, а также финалист конкурса — с 01 октября по 11 октября 2019 года

6.1.3. Церемония награждения участников Фотоконкурса и победителя (дата и время будут опубликованы на странице Организатора : https://vk.com/to_stupeni).

6.2. Критерии оценки:

соответствие тематике конкурса; оригинальность замысла и мастерство исполнения; выразительность и образность; техническое качество изображения.

6.3. Решение о номинировании конкурсной работы принимается простым большинством голосов членов жюри. Принятое членами жюри решение, зафиксированное в протоколе, обжалованию и изменению не подлежит.

5.1. Жюри Конкурса формируется Организатором из преподавателей специализированных художественных школ, представителей городских фотоклубов, творческих союзов и объединений, признанных фотохудожников.

5.2. В состав Жюри входят председатель, заместитель председателя, члены жюри.

5.3. Персональный состав жюри определяется не позднее, чем за 5 дней до окончания срока приема конкурсных работ.

5.4. Заседание Жюри считается правомочным, если в нем принимают участие не менее 2/3 его членов.

5.5. Секретарь Жюри обеспечивает организационную и техническую подготовку заседания Жюри.

8.1. Жюри определяет 6 (шестерых) финалистов по одному в каждой номинации и возрастной группе, которым на церемонии подведения итогов будут вручены ценные призы.

8.2. Жюри оставляет за собой право присуждать не все призовые места, а также номинировать и награждать избранных участников за особые достижения в реализации творческой работы в формате специальных номинаций.

8.3. Все участники конкурса получают электронный сертификат участника.

9.1. Работы участников Фотоконкурса могут в дальнейшем использоваться Организаторами в методических и информационных изданиях, при оформлении книжных изданий, иных публикациях, размещения на сайтах с указанием автора без дополнительного согласования.

9.2. Направляя работу для участия в конкурсе, участник и его законный представитель представляют соответствующие права Организатору на безвозмездной основе.

Приложение 1

Письменное согласие участника Фотоконкурса

«Лето с питомцем»

на размещение творческой работы участника на официальной интернет – странице СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ “СТУПЕНИ” (далее – ТО «Ступени»); на возможную ее публикацию в электронных и печатных версиях СМИ; в печатных и рекламных материалах .

Я, (ФИО) _________________________________________________________,

законный представитель ______________________________________________________________

(ФИО несовершеннолетнего)

согласна / согласен на размещение творческой работы на официальном сайте, в печатных и рекламных материалах ТО «Ступени»; на возможную ее публикацию в электронных и печатных версиях СМИ с учётом следующих условий:

– недопустимость публикации личных данных: телефона, адреса;

– недопустимость публикации материала, содержащего или указывающего на информацию нахождения ребёнка в конкретном месте в конкретное время.

/______________________________________________________/

(подпись) (ФИО родителя / законного представителя)

«____» ______________201__ г.

Источник: Портал Информер