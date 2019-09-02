Участвуйте в фотоконкурсе «Лето с питомцем»!

Вот и лето прошло… И кто же из нас (каждый в своё время) не испытывал муки творчества, осваивая вечную тему «Как я провёл лето»?
Творческое объединение «Ступени» предлагает жителям нашего славного города разнообразить тему и с 1 сентября объявляет фотоконкурс «Лето с питомцем».
Знаете ли вы, что фотографии наших домашних любимцев гораздо популярнее изображений поп-звёзд и других знаменитостей? Они набирают в сетях миллионы лайков! И всё потому, что мы очень и очень их любим.
А как же иначе? Ведь наши питомцы – равноправные члены семьи. Мы заботимся о них, восторгаемся их проделками, прощаем шалости и, конечно же, фиксируем самые прикольные, забавные, трогательные моменты их жизни на фото и видео камеры.
В общем, сюжеты не ограничены. Главное, чтобы вы сами гордились своей работой. Приветствуется, если к фото будет приложено краткое жизнеописание вашего питомца или интересный случай, происшедший с ним.
Фотографии принимаются до 1 октября.
Положение о проведении Фотоконкурса
«Лето с питомцем»Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении фотоконкурса «Лето с питомцем» (далее — Фотоконкурс) регламентирует порядок организации и проведения Фотоконкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения победителя.
1.2. Организатором Фотоконкурса «Лето с питомцем» является СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ “СТУПЕНИ” (далее – Организатор).
1.3. Организатор Фотоконкурса:
1.3.1. Устанавливает сроки и правила проведения Фотоконкурса;
1.3.2. Назначает состав Жюри и Комиссию по вручению ценных призов Фотоконкурса (далее – Жюри; Комиссия);
1.3.3. Обеспечивает равные условия для всех участников;
1.3.4. Обеспечивает информационную поддержку Фотоконкурса;
1.3.5. По итогу проведения Фотоконкурса организовывает награждение победителей.
1.4. Контакты осуществляются по адресу: https://vk.com/to_stupeni.
1.5. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников Конкурса.
1.6. Конкурс объявляется открытым с момента публикации данного положения на официальном интернет – ресурсе Организатора и в СМИ.Основная цель и задачи Фотоконкурса.
2.1. Целью проведения Фотоконкурса является привлечение внимания к вопросам содержания домашних животных, воспитания бережного отношения к животным через искусство фотографии, а также выявление талантов в области фотографии, их поощрение и продвижение лучших работ в широкую зрительскую аудиторию.
2.2. Задачи Фотоконкурса:воспитание у населения интереса к содержанию домашних животных; раскрытие посредством фотографии радости общения с домашними животными; развитие творческих способностей и эстетического вкуса, популяризация творческой деятельности.
2.3. Номинации фотоконкурса:«Мой питомец – фотомодель» – принимаются портретные работы своего питомца.
«Экзотика» – принимаются фотографии с изображением аквариумных рыбок, пернатых друзей, экзотических животных «Забавные моменты» – принимаются сюжетные фотоработы изображающие радость общения, дела домашние и др. Участники Фотоконкурса
3.1. Фотоконкурс является открытым, в нем могут участвовать любые лица, а также творческие объединения фотографов.
Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
– 8-17 лет;
– 18 лет и старше;
3.2. Предоставляя работы на Фотоконкурс, участник тем самым подтверждает свое авторство, неся ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.Процедура подачи заявки
4.1. Фото принимаются только в электронном виде по адресу электронной почты
sevstupen@mail.ru (с указанием ФОТОКОНКУРС в теме сообщения). На подписи к фото укажите фамилию, имя, отчество автора, возраст, название работы, номинацию.
4.2. Отправляя фотографии для участия в фотоконкурсе авторы соглашаются на размещение творческой работы на интернет – страницах Организатора; на возможную его публикацию в электронных и печатных версиях СМИ; в печатных и рекламных материалах Организатора (заявка участников, не достигших 14 лет, должна сопровождаться согласием одного из законных представителей участника (Приложение №1)).
4.3. Организаторы не несут ответственности:
– за неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками условий конкурса, предусмотренных настоящим ПоложениемТребования к фотографиям
5.1. Для участия в Фотоконкурсе принимаются фотографии, соответствующее теме Фотоконкурса.
5.2. От участника Фотоконкурса принимается не более 3 (трех) работ.
5.3. Представленные работы должны быть авторскими. (Заимствование чужих фоторабот из Интернета недопустимо.)
5.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к участию работы, не соответствующие тематике, определённому качественному и техническому уровню, а также фотографии, содержащие сцены жестокого обращения с животными.
5.5. Цифровые файлы предоставляются в формате JPEG, размером не менее 640 на 480 точек, объем не более 2 Мб.
5.5. Конкурсная работа в имени файла должна содержать следующую информацию: фамилия и название фотографии. Например, «Иванов_Иван_Иванович_55лет_Красотка_Мой питомец фотомодель.jpeg».
5.6. Допускается обработка, аналогичная «лабораторной классической» – кадрирование, коррекция контраста и цвета. Исключаются какая-либо ретушь и фотомонтаж, наличие каких-либо подписей, рамок и символов на изображении.Номинации конкурса, критерии и порядок оценки творческих работ.
6.1. Фотоконкурс проводится в 2 (два) этапа:
6.1.1. 1-й этап «Приём работ» – с 01 сентября 2019 года по 30 сентября 2019 года;
6.1.2. 2-й этап «Отборочный»:
— онлайн-голосование на странице Организатора, для участников группы https://vk.com/to_stupeni для определения победителя зрительских симпатий – с 01 сентября по 04 октября 2019 года;
– очное заседание Жюри, на котором будут определены победители в номинациях, а также финалист конкурса — с 01 октября по 11 октября 2019 года
6.1.3. Церемония награждения участников Фотоконкурса и победителя (дата и время будут опубликованы на странице Организатора : https://vk.com/to_stupeni).
6.2. Критерии оценки:соответствие тематике конкурса; оригинальность замысла и мастерство исполнения; выразительность и образность; техническое качество изображения.
6.3. Решение о номинировании конкурсной работы принимается простым большинством голосов членов жюри. Принятое членами жюри решение, зафиксированное в протоколе, обжалованию и изменению не подлежит.Состав жюри
5.1. Жюри Конкурса формируется Организатором из преподавателей специализированных художественных школ, представителей городских фотоклубов, творческих союзов и объединений, признанных фотохудожников.
5.2. В состав Жюри входят председатель, заместитель председателя, члены жюри.
5.3. Персональный состав жюри определяется не позднее, чем за 5 дней до окончания срока приема конкурсных работ.
5.4. Заседание Жюри считается правомочным, если в нем принимают участие не менее 2/3 его членов.
5.5. Секретарь Жюри обеспечивает организационную и техническую подготовку заседания Жюри.Порядок награждения победителей
8.1. Жюри определяет 6 (шестерых) финалистов по одному в каждой номинации и возрастной группе, которым на церемонии подведения итогов будут вручены ценные призы.
8.2. Жюри оставляет за собой право присуждать не все призовые места, а также номинировать и награждать избранных участников за особые достижения в реализации творческой работы в формате специальных номинаций.
8.3. Все участники конкурса получают электронный сертификат участника.Условия публикации и предоставления информации
9.1. Работы участников Фотоконкурса могут в дальнейшем использоваться Организаторами в методических и информационных изданиях, при оформлении книжных изданий, иных публикациях, размещения на сайтах с указанием автора без дополнительного согласования.
9.2. Направляя работу для участия в конкурсе, участник и его законный представитель представляют соответствующие права Организатору на безвозмездной основе.
Приложение 1
Письменное согласие участника Фотоконкурса
«Лето с питомцем»
на размещение творческой работы участника на официальной интернет – странице СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ “СТУПЕНИ” (далее – ТО «Ступени»); на возможную ее публикацию в электронных и печатных версиях СМИ; в печатных и рекламных материалах .
Я, (ФИО) _________________________________________________________,
законный представитель ______________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего)
согласна / согласен на размещение творческой работы на официальном сайте, в печатных и рекламных материалах ТО «Ступени»; на возможную ее публикацию в электронных и печатных версиях СМИ с учётом следующих условий:
– недопустимость публикации личных данных: телефона, адреса;
– недопустимость публикации материала, содержащего или указывающего на информацию нахождения ребёнка в конкретном месте в конкретное время.
/______________________________________________________/
(подпись) (ФИО родителя / законного представителя)
«____» ______________201__ г.
Источник: Портал Информер