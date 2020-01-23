Участников марша на Крым предлагают встретить «праздничными автозаками»

23 января 2020     24
Участников марша на Крым предлагают встретить «праздничными автозаками»

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская предложила встречать «праздничными автозаками» участников украинского марша на Крым. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Мы вас будем ждать. И после «великого» похода на Крым поможем устроить автопробег по полуострову. Для этого даже выделим праздничные автозаки и украсим их разноцветными шариками — мы так рады вас видеть!», – пошутила Поклонская.

Напомним, что ранее украинские СМИ со ссылкой на Рефата Чубарова сообщил, что марш на Крым состоится 2 мая. Поклонская уверена, что акция будет немногочисленной, закончится бессмысленными выходками на границе с Крымом.

Идею с праздничными автозаками для участников похода поддержал и другой депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

«Думаю, к такому повороту событий мы готовы, для особо активных участников можем празднично украсить автозаки, которые с комфортом и мигалками доставят «почётных гостей» прямиком в симферопольское СИЗО. А там их уже готовы принять на покаяние с явкой с повинной, тем более что и уголовные дела на них давно заведены. Так что без внимания не останутся», – заявил Козенко.

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков считает, что акция Чубарова запланирована для провокации и привлечения внимания со стороны Запада.

 

«Очередная провокация Чубарова. Он, в принципе, по своей политической сути все годы деятельности был провокатором. В Крыму он нами всегда оценивался как человек крайних взглядов, как человек, который ничего не мог предложить спокойным голосом … Ему надо привлечь внимание ряда международных организаций, которые настроены против России, к своей деятельности. Вот он и придумал «марш на Крым», – сказал Цеков.

Впервые с инициативой провести подобный марш Чубаров выступил в начале декабря прошлого года. Глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя эту инициативу, заявил тогда, что марш Чубарова возможен только до нейтральной полосы – дальше для защиты границы будут использованы все необходимые средства. В Крыму никакого марша правоохранители не допустят.

 



Четверг, 23 января 2020 г. 87

Источник: Портал Информер

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