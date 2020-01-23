Участников марша на Крым предлагают встретить «праздничными автозаками»

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская предложила встречать «праздничными автозаками» участников украинского марша на Крым. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Мы вас будем ждать. И после «великого» похода на Крым поможем устроить автопробег по полуострову. Для этого даже выделим праздничные автозаки и украсим их разноцветными шариками — мы так рады вас видеть!», – пошутила Поклонская.

Напомним, что ранее украинские СМИ со ссылкой на Рефата Чубарова сообщил, что марш на Крым состоится 2 мая. Поклонская уверена, что акция будет немногочисленной, закончится бессмысленными выходками на границе с Крымом.

Идею с праздничными автозаками для участников похода поддержал и другой депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

«Думаю, к такому повороту событий мы готовы, для особо активных участников можем празднично украсить автозаки, которые с комфортом и мигалками доставят «почётных гостей» прямиком в симферопольское СИЗО. А там их уже готовы принять на покаяние с явкой с повинной, тем более что и уголовные дела на них давно заведены. Так что без внимания не останутся», – заявил Козенко.

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков считает, что акция Чубарова запланирована для провокации и привлечения внимания со стороны Запада.

«Очередная провокация Чубарова. Он, в принципе, по своей политической сути все годы деятельности был провокатором. В Крыму он нами всегда оценивался как человек крайних взглядов, как человек, который ничего не мог предложить спокойным голосом … Ему надо привлечь внимание ряда международных организаций, которые настроены против России, к своей деятельности. Вот он и придумал «марш на Крым», – сказал Цеков.

Впервые с инициативой провести подобный марш Чубаров выступил в начале декабря прошлого года. Глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя эту инициативу, заявил тогда, что марш Чубарова возможен только до нейтральной полосы – дальше для защиты границы будут использованы все необходимые средства. В Крыму никакого марша правоохранители не допустят.







Четверг, 23 января 2020 г. 87

Источник: Портал Информер