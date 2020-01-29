Участник Великой Отечественной войны об отстаивании исторической правды в Севастополе

В своём недавнем обращении к нам и мировому сообществу наш президент Владимир Путин дал резкую отповедь тем, кто позволяет себе клеветать на нашу историю.

Пора уже поставить на место тех, кто стремится очернить наше Отечество. В этом году наша держава и вся порядочная часть человечества будет отмечать 75-ю годовщину Победы над европейским фашизмом.

Советский Союз в ходе Великой Отечественной войны освободил страны Европы от господства третьего рейха с многочисленными концлагерями, в которых фашистские военные преступники измывались и уничтожали миллионы невинных людей. Столетие нашей Красной Армии мы отмечали два года тому.

В результате во многих городах нашего Отечества были построены музейно-мемориальные комплексы, увековечивающие подвиг нашего народа в борьбе с фашистской чумой.

Севастополь, кроме обещаний, на сегодняшний день не выполнил долг перед теми, кто отдал свои жизни во имя нас. До сегодняшнего дня мы не имеем конкретной информации о том, что конкретно будет построено на мысе Хрустальный во имя увековечения подвига защитников города в 1941-1942 годах.

Создаётся интересная ситуация: с 1972 года Севастополь требует увековечить подвиг истинных патриотов России – участников героической обороны города 1941-1942 годов. Для этого имеется всё: поручение Президента от августа 2017 года, постановление Правительства Севастополя № 400-пп от 19.06.2019 года, отведена земля. Дальше, как в известной песне «словно замерло всё до рассвета…». Что нас ждёт завтра — пока не известно.

Будем надеяться на то, что поручение президента об увековечении подвига Севастополя в годы Великой Отечественной войны выполнит новый премьер-министр Михаил Мишустин.

Однако возникает естественный вопрос: почему тяжкую Победу Красной Армии над фашизмом мы празднуем, а победу в гражданской войне над объединёнными силами Антанты наши либералы, при поддержке эмигрантской диаспоры всячески поносят, ругают большевиков, спасших страну от превращения её в колонию целым рядом стран?

Большевиков они считаются исчадьями ада, а белогвардейцев, боровшихся против своего народа в одном строю с англичанами, французами, американцами, японцами и прочими, возводят в ранг спасителей Отечества.

Тот факт, что молодая Республика Советов сумела сохранить нашу державу от раздела странами Антанты и за короткий срок вывести страну в число передовых держав мира, наши либералы стремятся умолчать. Это страна Советов победила самую мощную в Европе армию Германии во главе десятков стран, воевавших против нас.

Можно вспоминать и о том, как Великий князь Кирилл Владимирович, эмигрировав из России, спонсировал национал-социалистическую партию, созданную Адольфом Гитлером, как его родимое чадо с такими же, как и он «патриотами» сражались против нас на стороне фашистов и многое другое.

Невольно возникает вопрос: доколе будут процветать двойные стандарты? Зададимся и другим вопросом. Возможно ли воспитать достойных граждан, патриотов нашей страны на примере тех, кто воевал с оружием в руках в одном строю с интервентами и покинул наше Отечество?

Возможно, что среди потомков белоэмигрантов имеется много достойных людей. Но ни кому не дано право извращать нашу героическую историю. В истории нашей державы были разные моменты, каждый из которых требует вдумчивого отношения к нашему прошлому.

4 ноября этого года будет отмечаться окончание Гражданской войны в Крыму. Гражданская война, в которой брат воевал с братом, является трагедией для России, как бы она не называлась. В Севастополе в Карантинной бухте намерены возвести памятник, посвящённый 100-летию этой даты.

Нельзя допустить того, чтобы использовать его в качестве нового противостояния в обществе под надуманным предлогом, называемым примирением.

Многие не знают, что 3 ноября 1921 года было принято Постановление СНК (Совета Народных Комиссаров (СССР еще к тому времени не был создан!).

Этот официальный документ объявил амнистию всем рядовым, сражавшимся с оружием в руках против Республики Советов. Спустя несколько месяцев в Россию начали возвращаться эмигранты. Среди них был и генерал Слащёв Александр Яковлевич, один из руководителей белого движения в Крыму и многие другие.

Этот акт примирения свершился более 98 лет тому. Забывать его не следует. Так о каком ещё примирении, тем более покаянии, может идти речь? В городе-герое Севастополе должно быть единство государственной власти и гражданского общества. Поэтому неправильным, считаю, попустительство двух ветвей власти подобным дискуссиям.

Главным «певцом» белого движения был бывший министр культуры Мединский. Будем надеяться на то, что новое Правительство России выполнит то, что не сделали предшественники, и новый министр культуры Любимова Ольга Борисовна уделит время и внимание созданию музейно-мемориального комплекса на мысе Хрустальный.

Будем также надеяться, что и в правительстве Севастополя перед тем, как готовиться к открытию вышеназванного памятника, всё-таки задумаются о том, как правильно расставить приоритеты. И вспомнят не только историю белого движения, но и изучат отношение к нему большинства жителей города.

Участник Великой Отечественной войны

Константин Кржеминский

Источник: Портал Информер