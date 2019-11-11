Участник «Русской весны 2014 года» ответил писателю на его слова, что Крым напрасно стал российским

Дмитрий, я с уважением отношусь к людям творческих профессий, я и сам отчасти из творческой семьи, моя мама актриса, но хотелось бы, чтобы творческие люди занимались творчеством. У Вас это хорошо получается, у Вас много поклонников, я тоже читал Ваши книги.

Но тот предмет, который Вы взялись обсуждать, извините, не в Вашей компетенции.

Дмитрий, Вы ничего не понимаете в политике, в военной политике. Вы умный человек. Но Ваша нелюбовь к своей стране – и к МОЕЙ !!! стране – портит все впечатление. Вот я вправе обсуждать эту тему, так как я один из участников событий, на тему которых Вы беретесь рассуждать.

Я – один из тех, кто ДЕЛАЛ ЭТУ ИСТОРИЮ, нас было много. Тем более я вырос в Севастополе, здесь живут мои родители и друзья.

Вы, господин Быков, кинули реплику о том, в чем не разбираетесь и разбираться не можете. Вы никогда не были в таких ситуациях, в которой оказались жители Крыма и Севастополя в 2013-2014 гг..

Сейчас прямо тенденция – много молодых, не очень молодых людей, чаще всего в Москве, имеющих приличный счет в банке, иногда заодно с российским, дополнительное гражданство другого государства, в полном, как говорится, шоколаде, сидя дома на диване, любят рассуждать о судьбах родины и о судьбах мира… Вы просто рассуждаете.

Что конкретно сделали на практике для своей страны? Строили ? Защищали? Лечили?

Позвольте начать издалека. 90-е годы. Помимо краха империи, крымчан ожидала насильственная украинизация. Как разделить братские народы, разделить язык, веру и поставить границы?… В случае России и Украины все три пункта были выполнены под патронажем иностранных спецслужб. Подчеркну: под патронажем служб стран НАТО, при серьезном финансировании.

Это самая настоящая военная операция. Она была направлена на противостояние Российской Федерации давнему врагу европейского мира, по крайней мере, так европейский мир считает до сих пор.

Я в 90-е был подростком, но прекрасно помню, как в Крым с западной Украины приезжали люди с националистическими настроениями, как агрессивно и нагло себя вели; как военное училище, в которое я собирался поступать, сделали центром базирования национальной гвардии Украины, и это были наемники, по-русски практически не разговаривали…

В военно-морском лицее самые перспективные и талантливые ученики были отобраны для обучения в академиях США и Великобритании, некоторые окончили учебные заведения в обеих странах; думаете, их там учили НАШУ РОДИНУ любить и защищать?!

В 2013 году, когда новоиспеченная бандитская власть в Киеве устроила Майдан, погибли люди и солдаты правопорядка, которые стояли до конца, пытаясь защитить даже не государственность, а народ Украины – то, что происходило в Киеве, это настоящий апокалипсис…

Ни один здравомыслящий человек не пожелал бы своей стране такой судьбы…

Но вернемся к Крыму-2014. Почему же так легко удалось собрать в Севастополе отряды самооборон? И митинг на площади Нахимова был настоящим, столько народа тут не собиралось никогда.

Просто Севастополь – город высокоинтеллектуальный. Это город офицеров и военных моряков. Большая часть населения – профессиональные военные, офицеры действующие или отставные. Все они понимали, что если допустить националистическую заразу из Украины сюда, здесь будет литься большая кровь. Будет сценарий Косово или Ливии…

Или то, что впоследствии случилось на Донбассе. То же самое было бы здесь, только с участием военно-морского флота. Страшно представить, что могло бы быть.

Полуостров стал российским. Еще бы чуть-чуть, и полыхнуло бы крепко. Это было бы РЕАЛЬНОЕ НАЧАЛО ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. Люди, которые с видом знатоков рассуждают о «Русской весне в Крыму 2014 года», не представляют, что такое война, что она несет в первую очередь гражданским лицам, таким, как они.

Объясню. Во время войны оба воюющих государства интересуют исключительно ресурсы и военнослужащие. Гражданские же лица для них являются исключительно ресурсом, который можно использовать в качестве рабочей силы или источника имущества…

Я знаю, о чем говорю, я был на разных войнах в разных «горячих точках»… Не колосится пшеница на полях, не вырастают новые дома, дети не ходят в школу… Только смерть и разрушения всюду. Некоторые этого не понимают, будучи гражданскими людьми, благополучно сидящими на диване и рассуждающими о том, как бы да кабы.

Итак, что было в Крыму. Так как много профессиональных военных, знающих, что такое дисциплина, то люди самоорганизовались в отряды самообороны. Все – от молодых до пожилых. Это был народный порыв, никто никого не сгонял в отряды, а они появились моментально по всему городу. На их поддержку опирались потом перед референдумом вооруженные силы России.

Было много споров и кривотолков о присутствии в Крыму российских спецслужб. Да, присутствие было. Причем были лучшие из лучших специалистов. Главная цель, которую им поставили: не допустить крови и вооруженных столкновений во время референдума, дать возможность жителям Севастополя и Крыма сделать свой выбор самим. И самое главное, не допустить войны.

Россия спасла тысячи жизней, когда-то введя войска в Южную Осетию, Абхазию, а теперь в Крым. Была предотвращена резня. Гражданин Быков в своей сытой и безопасной жизни ни малейшего представления не имеет о значении этого слова…

Возмущение некоторых либералов, осуждающих присоединение Крыма, объяснятся наличием у них на территории полуострова собственных экономических интересов. У одного ресторанчик, у второго гостиничка, у третьего виноделенка…

Вместо того, чтобы перерегистрировать свое предприятие в российском правовом поле, они выказывают негодование и требуют вернуть Крым Украине. Да просто «при Украине» было проще вести бизнес, можно «порешать по-свойски» любой вопрос.

Просто «порешать» – это одно из любимых словечек лексикона бывших хозяев. А мы сейчас требуем, чтобы все было по закону. Считаю, за каждым таким заявлением, как у господина Быкова, стоит личный экономический интерес. Украина была «российской Мексикой».

И что самое отвратительное: Ваше заявление прозвучало на фоне новостей о перемирии и разведении противоборствующих сторон под Петровским в ДНР. Вы позволяете себе высказывания, которые могут раздуть угли гаснущего было пожара войны.

Напоследок хочу сказать, что родители мои и я живем также в Севастополе. Город заметно преображается, ведется капремонт дорог, строятся и ремонтируются новые парки, скверы, набережные… Зарплаты стали выше, улучшилась медицина, образование…. Да, конечно, есть свои проблемы (а где их нет?), но они, поверьте, решаемы, Москва тоже «не сразу строилась…».

Справка:

Ян Гагин родился в подмосковном Жуковском. Его мама – актриса Татьяна Клюева, ее самая известная главная роль – в фильме «Варвара краса, длинная коса» режиссера Александра Роу.

От звездной карьеры она отказалась, выйдя замуж за одноклассника Дмитрия Гагина – свою первую любовь, а он стал военным моряком и получил распределение в Севастополь.

Татьяна отправилась с ним, выбрав судьбу жены офицера. В 1993 году, когда распался СССР и Крым стал украинским, Дмитрий Гагин командовал соединением кораблей черноморского флота – его соединение отказалось присягать новому государству Украина. Потому что присягу офицер дает один раз в жизни – а они уже присягали Советскому Союзу.

Сын Дмитрия и Татьяны Ян получил юридическое образование, а дальнейшая трудовая деятельность связана со сферой безопасности.

Источник: Портал Информер