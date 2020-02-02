Участник чемпионата мира по боксу избил сотрудника Росгвардии и сломал ему нос

2 февраля 2020     14
Участник чемпионата мира по боксу избил сотрудника Росгвардии и сломал ему нос

Боксер Георгий Кушиташвили с другом сломал нос росгвардейцу на Фрунзенской набережной. Боксеров остановили для проверки документов, после чего они набросились на правоохранителя. Пострадавший был госпитализирован. Нападавшие доставлены в отдел полиции, проводится проверка.

Георгий Кушиташвили — член сборной России по боксу, победитель национального первенства 2018 года в категории до 81 кг.

В 2019 году он принял участие в чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге.

Соревнование омрачилось пьяной дракой с участием российских спортсменов, которую разнимали бойцы Росгвардии.



Воскресенье, 2 февраля 2020 г. 274

Источник: Портал Информер

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