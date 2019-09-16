Ученики Севастополя не пошли в школу из-за задержавшейся на заводе мебели

Аппаратное совещание правительства Севастополя врио губернатора Михаил Развожаев начал с того, что сегодня ученики не смогли пойти в школу в Казачьей бухте. Стало известно, что не была расставлена мебель, завезённая на днях.

«Со школой в Казачьей бухте у нас опять странная ситуация. Строители доделали, рассчитывал, что дети сегодня пойдут в школу. Но оказалось, что поставщики завезли мебель только вчера. Что там у нас происходит? Если мы планировали открыть школу 1 сентября, а мебель поступает только 15 сентября», — поинтересовался Развожаев у и.о. директора департамента образования Севастополя Игоря Белозёрова.

«Контрактование поставки мебели шло вторым этапом, когда были выделены дополнительные средства на укомплектование школы. Поставка должна была быть в августе, но только сейчас, в середине сентября, фактически (произошла) с задержкой на заводе-изготовителе», – объяснил ситуацию Белозёров и дополнил, что сегодня в школу были направлены дополнительные рабочие кадры – учащиеся техникумов, чтобы те собрали и расставили мебель в учебных кабинетах.

Развожаев уточнил, что с каждым должно быть заключено трудовое соглашение, а работа ребят была оплачена.

«С заводом нельзя было заключить договор, чтобы он поставил мебель?» — задал вопрос Белозёрову врио губернатора.

И.о. директора департамента образования объяснил, что не было такой возможности: «Подрядная организация не сама производит мебель, а поставляет её».

На что Развожаев заявил, что следует работать качественно.

«Мебель приехала в школу с задержкой в две недели. Сегодня я её посмотрел. Вся пересортица, непонятно какого вида. Какая-то модернизация столов для кабинета химии. Мебель должна быть нормальная, вся одного вида. Всё, что неформатное, – отдавайте обратно, пускай возвращают. Максимальные штрафные санкции к поставщику (применить). Не будет справляться (с исправлением недочётов) – в чёрный список, чтобы мы с такими поставщиками больше не связывались», — поручил врио губернатора Севастополя.

Врио губернатора заявил, что вечером проконтролирует, насколько удалось справиться с задачей подготовки школы, потому как завтра дети должны пойти в школу. На место планирует выехать и и.о. директора департамента образования Игорь Белозёров.





Понедельник, 16 сентября 2019 г. 4

Источник: Портал Информер