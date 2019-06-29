Учителя пожаловались на зарплату ниже МРОТ

Молодые учителя боятся идти в школу из-за избыточной отчетности и неопределенности с зарплатой, заявила министр просвещения Ольга Васильева на парламентском часе о мерах по повышению качества образования в Госдуме.

Ее слова подтвердили и сами молодые учителя, и представители субъектов, и депутаты.

Средняя зарплата педагога в регионах порой едва превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ), из-за чего приходится работать на полторы-две ставки.

В ответ министр возмутилась, что на местах не выполняют поручение председателя правительства о соотношении базовой и стимулирующей части оплаты труда. Министерство просвещения, Минтруда и Минфин свою работу уже сделали, дело – за регионами.

Только 70% поступающих в педагогические вузы получают дипломы, лишь половина из них “доходит до школьного класса“.

“Молодые учителя просто боятся идти в школу. Почему? Ответы разные: вопрос об оплате, вопрос об отчетности и другие вопросы”, – сказала Ольга Васильева.

В результате стране не хватает 10% учителей. От дефицита кадров страдают Оренбургская, Курганская, Кемеровская, Магаданская, Омская области, Еврейская автономная области и Чукотка.

“Вызывают тревоги поступающие жалобы на низкую заработную плату. Еще в 2017 году вместе с трехсторонней комиссией мы установили, что заработная плата назначается в соотношении 70% – гарантированная часть и 30% – стимулирующая, однако такая пропорция не соблюдается в регионах. –>

Доходит до того, что гарантированная часть составляет порядка 10%. Жалобы доходят из Дагестана, Карелии, Томской области, Приморского края, Пермского и Краснодарского края. Нужно наводить в субъектах порядок по оплате труда”, – заявила Ольга Васильева.