«Ушедшим в бессмертие»: в севастопольской школе №49 открыли памятные мемориальные доски воинам

4 сентября в ГБОУ «СОШ №49» открыли памятные мемориальные доски воинам, выпускникам учебного заведения: курсанту санкт-петербургского Высшего военно-морского инженерного училища имени Ф.Э.Дзержинского Сергею Каналюку, погибшему на боевом посту, но не позволившему преступникам завладеть автоматическим оружием, а также капитан-лейтенанту Денису Пшеничникову, командиру группы дистанционного управления электромеханической боевой части атомной подводной лодки «Курск», затонувшей в результате катастрофы во время учебного похода в Баренцевом море.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, моряки были посмертно награждены орденами.

На мероприятии присутствовали родители, дети и родственники погибших военнослужащих.

Почётные гости: заместитель Главнокомандующего военно-морским флотом РФ Александр Витко, председатель Законодательного собрания Екатерина Алтабаева, глава Гагаринского муниципалитета Алексей Ярусов, организаторы мероприятия и представители ветеранских организаций.

Продолжается славная традиция по увековечиванию памяти военнослужащим Севастополя, погибшим при исполнении воинского долга, которую уже 4-й год проводят: ОД «Гражданский штаб в поддержку президента РФ В.В.Путина», ВООВ «Боевое братство», «Ассоциация сотрудников силовых структур «Воин»» и их партнёры МАНО «Ночные волки», РОО «Севастопольская оборона», а также другие патриотические и ветеранские организации.

Ранее общественники уже установили памятник Герою СССР Валентину Ходыреву в ГБОУ СОШ№44, 8-ую мемориальную памятную доску севастопольским морякам-подводникам, погибшим на АПК «Курск».

Со слов организаторов, мероприятия по увековечиванию памяти севастопольцев, погибших при исполнении воинского долга, будут продолжаться.

От лица педагогического коллектива и родителей инициаторы установки памятных досок были отмечены благодарственными письмами:

– заместителя губернатора Севастополя Ивана Кусова;

– заместителя Главнокомандующего военно-морским флотом РФ Александра Витко;

– заместителя председателя ВООВ «Боевое братство», секретаря РО ПП «Единая Россия» Дмитрия Саблина;

– председателя ОД «Гражданский штаб в поддержку президента РФ В.В.Путина», руководителя регионального отдела в Севастополе «Ассоциация сотрудников силовых структур «Воин»» Александра Синявского;

– ветеран-подводника, члена Совета ОД «Гражданский штаб в поддержку президента РФ В.В.Путина», советника президента «Ассоциации сотрудников силовых структур «Воин»»

Источник: Портал Информер