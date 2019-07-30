У британской королевы нашли четыре квартиры в Москве

30 июля 2019     9
У британской королевы нашли четыре квартиры в Москве

Британская королева Елизавета II владеет недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Как отмечается, в собственности монарха находятся четыре квартиры, расположенные в доме №10 в 1-м Обыденском переулке.

Владельцем жилья, как уточняется, указана «Ее Величество королева, правящая в Канаде».

Согласно каналу, три квартиры были куплены в 2002 году, еще одна — в 2003.

Квартиры королевы находятся на первом, втором и четвертом этажах, общей площадью в 839 кв. метров.

Как пояснили в посольстве Канады, недвижимость принадлежит правительству этой страны, а поскольку Елизавета II является главой государства, то и записана на нее.

Канада является одним из 16 государств, где Елизавета возведена на престол (помимо Великобритании).


Вторник, 30 июля 2019 г. 61

Источник: Портал Информер

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