У британской королевы нашли четыре квартиры в Москве

Британская королева Елизавета II владеет недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Как отмечается, в собственности монарха находятся четыре квартиры, расположенные в доме №10 в 1-м Обыденском переулке.

Владельцем жилья, как уточняется, указана «Ее Величество королева, правящая в Канаде».

Согласно каналу, три квартиры были куплены в 2002 году, еще одна — в 2003.

Квартиры королевы находятся на первом, втором и четвертом этажах, общей площадью в 839 кв. метров.

Как пояснили в посольстве Канады, недвижимость принадлежит правительству этой страны, а поскольку Елизавета II является главой государства, то и записана на нее.

Канада является одним из 16 государств, где Елизавета возведена на престол (помимо Великобритании).





Вторник, 30 июля 2019 г. 61

Источник: Портал Информер