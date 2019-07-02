У будущих сотрудников ФСБ будут проверять аккаунты в соцсетях

Желающих поступить по контракту на службу в ФСБ будут заполнять анкету, в которой помимо прочего нужно будет указать, о чем они пишут в социальных сетях. Об этом говорится в проекте приказа ФСБ.

К документу прилагается анкета, в которой 25-й пункт — «Ваши персональные данные, размещенные Вами в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

В анкете, нужно указать имеющиеся аккаунты в соцсетях, а также описать «характер размещенных данных.

Также в анкете кандидат должен будет написать, участвовал ли он в деятельности общественных объединений и политических партий.