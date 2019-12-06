У бывшего главы Евпатории Филонова нашли активы на Кипре

6 декабря 2019     17
У бывшего главы Евпатории Филонова нашли активы на Кипре

Комитет по противодействию коррупции проверяет факт возможного получения выгоды от владения или совладения компанией на Кипре, которая принадлежала экс-главе Евпатории Андрею Филонову. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» сообщил глава Комитета по противодействию коррупции Республики Крым Александр Акшатин.

«Нами проводилась проверка, так как у нас были материалы от прокуратуры Республики о том, что Филонов является бенефициаром одной кипрской компании. Вы знаете, что муниципальным служащим запрещено это. Мы не успели окончить проверку, как за ним пришли», – отметил Акшатин.

Он также сообщил, что эти данные пока не подтверждены Генпрокуратурой РФ. 

Справка:

Экс-глава Евпатории Филонов был задержан 3 апреля 2019 года сотрудниками УФСБ РФ по Крыму и Севастополю. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), он арестован и находится в СИЗО Симферополя.

Его подозревают в нецелевом использовании земельных участков, в связи с чем местному бюджету был нанесен ущерб более чем на 35 млн рублей. Затем было возбуждено еще одно дело по такой же статье, по которому ущерб составил 43,9 млн рублей.



Пятница, 6 декабря 2019 г. 892

Источник: Портал Информер

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