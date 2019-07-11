У «Единой России» появятся новые рычаги влияния на партийцев, ранее замеченных в критике партии

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У партии “Единая Россия” появятся новые рычаги влияния на процедуру праймериз. Они позволят воздействовать на партийцев, ранее замеченных в критике, чтобы они искренне признали ошибки и изменили свою политическую позицию.

Выдвижение и регистрация кандидатов, начиная с 2020 года, будут проходить по новым правилам. Вместе с заявлением и справкой о несудимости будущих участников предварительного голосования обяжут включать в пакет документов проект своей политической программы.

Оргкомитет праймериз получит право отказывать в регистрации кандидатам, ранее допускавшим порочащие «ЕР» действия и высказывания. Основанием для снятия могут стать, в том числе, высказывания в СМИ и в соцсетях.

В частности, с инициативой о публикации проектов программ выступил 5 июля лидер партии, российский премьер Дмитрий Медведев.

Действующее положение о праймериз обязывает оргкомитет предварительного голосования регистрировать всех сдавших полный пакет документов участников. От участия в предварительном голосовании отстраняются только те кандидаты, которые нарушали правила агитации и ущемляли интересы партии в ходе своей выборной кампании.

“ИНФОРМЕР” напоминает, что следующей крупной кампанией в Севастополе станут выборы депутата Государственной Думы РФ в 2021 году.