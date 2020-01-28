У жены Януковича нашли элитную недвижимость в Крыму

28 января 2020     13
У жены Януковича нашли элитную недвижимость в Крыму

У жены экс-президента Украины Виктора Януковича Людмилы Янукович нашли элитную недвижимость в Крыму. Ее рыночная стоимость в 2015 году равнялась 25 миллионам долларов (1,6 миллиарда рублей). Об этом сообщает «Радио Свобода».Людмила Янукович, которой в октябре исполнилось 70 лет, проживает в семейном поместье площадью 1,2 гектара с собственным галечным пляжем в курортном поселке Отрадное (пригород Ялты).

На территории расположен трехэтажный особняк в 2,4 тысячи «квадратов», коттеджи для отдыха на берегу моря, дома для прислуги, спа-центр, бассейн, теннисный корт, беседки, хозяйственные помещения и другое.

Эту землю Виктор Янукович получил в 2003 году. Он заставил отказаться от нее НИИ виноградарства и виноделия «Магарач».

Бывшая первая леди живет здесь уже более пяти лет, но ведет затворнический образ жизни. Издание утверждает, что все подъезды к территории перекрыты, ведется постоянное наблюдение.
Также известно, что у Людмилы Янукович есть «Меркурий» — сеть элитных магазинов санкционных продуктов (запрещены для ввоза в Россию) в Севастополе.

Бизнес работает с помощью системы посредников, несмотря на неоднократные проверки соответствующих органов.

В 2017 году в немецком журнале Spiegel появилась информация о том, что Виктор Янукович развелся с Людмилой. Однако позже в пресс-службе экс-президента назвали это домыслами.



Вторник, 28 января 2020 г. 1524

Источник: Портал Информер

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