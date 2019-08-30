У известных севастопольцев спросили: а вы пойдёте на выборы депутатов Законодательного собрания 8 сентября?

По данным Росстата, по состоянию на 1 января 2019 года численность населения Севастополя (как субъекта РФ) составила 443 212 человек, в том числе городское население — 405 976 человек (92,97 %) и сельское — 30 694 человека (7,03 %).Совсем скоро перед каждым из них встанет вопрос: идти или не идти 8 сентября на избирательный участок?

Ведь не президента выбираем, а всего лишь депутатов местного парламента. Стоит ли вообще на них тратить своё драгоценное время? Решать, конечно, севастопольцам.

Право выбора, определённое Конституцией РФ, означает: можно добраться до избирательного участка и отдать свой голос за того или иного кандидата, можно и не ходить!

«ИНФОРМЕР» решил выяснить у известных севастопольцев, пойдут ли они на выборы 8 сентября?



Александр Брыжак, кандидат в депутаты Законодательного собрания Севастополя по округу №7 (САМОВЫДВИЖЕНЕЦ, Корабельная сторона)

«8 сентября для каждого из нас важный и ответственный день. День, когда решается судьба нашего любимого Севастополя. Этот день выборов депутатов Законодательного собрания.



Наверняка, многие из вас уже задались для себя вопросом – кому отдать предпочтение. Конечно, это личное дело каждого. Однако главное здесь не ошибиться.



Ведь депутат – это своеобразный индикатор отношения человека к своему городу, семье, друзьям. Если вы хотите, чтобы в Севастополе были чистые дворы, хорошие дороги, детские сады, стабильно работающие коммунальные структуры, возможность доступно и качественно проводить время со своими близкими – осознанно подойдите к выбору.

Выбирайте, как это ни странно звучит, сердцем. Выбирайте так, как будто выбираете сами себя, как будто вы сами находитесь на месте этого депутата. Только в таком случае в Законодательном собрании не окажется лишних людей, корыстных стяжателей, которые «рвутся» туда ради своей персональной выгоды.



Поэтому 8 сентября 2019 года мы должны объединиться для одной общей благородной цели – счастливого будущего нашего любимого Севастополя!», — уверен Александр Брыжак.

Сергей Бинали, председатель СРО ПП «Партия ветеранов России»

«Я голосую за свой дом, за свой город, за свою Родину! Позволю себе обратиться к севастопольцам, к тем, кто считают Севастополь своим домом, своим городом и своей Родиной.

Между честностью и подлостью, между справедливостью и предательством нет ничего общего, за исключением одного – человека, который стоит за этими качествами.

Все севастопольцы знают, что в Севастополе честных выборов нет! Только грязь, подлость и цинизм, выплёскивающие наружу от варягов и севастопольских «патриотов» со сгорбленной спинкой.

Посмотрите, сколько горбатых в нашем городе.Я за честные выборы, как и подавляющее большинство. Но так как честных выборов нет, но есть два варианта: первый – перенести выборы, что маловероятно, второй – идти на выборы, поступить по совести, проголосовать в интересах своих родных и близких! В интересах своего дома, своего города и своей Родины!

Космополиты захватили наш город, а местные прислужники их обслуживают!

Если севастопольцы проигнорируют выборы, то будет то же самое, что уже было, только будет не один Овсянников, а будет тогда много овсянниковых, половина из которых будут варяги – временщики, случайные люди в нашем городе.

Чтобы этого не произошло, ОБРАЩАЮСЬ ко всем СЕВАСТОПОЛЬЦАМ, помогите защитить город, защитить себя, свои семьи, будущее наших детей. Это наша очередная оборона. Мы не имеем права её проиграть!

Севастопольцы, нам надо дать явку, как можно большую. Надо, чтобы каждый использовал свой бюллетень, чтобы его не использовали наши враги. Надо, чтобы каждый из нас принял решение и убрал все отговорки, пошёл, как это делали наши прадеды и деды, на защиту своего дома, своего города, своей Родины, 8 сентября отдал свой голос тому, кому считает нужным!

Да, нет графы “ПРОТИВ ВСЕХ”! Да, нас лишили нашего права, но это не даёт повод рвать или уносить бюллетени, если вы не видите и не хотите голосовать за тех, кого нам навязали, не надо!

Я не вижу ту партию, которая встанет на мою защиту и на защиту моего дома, моего города, моей Родины! Я вижу только как четыре парламентских партии не могут жить друг без друга, поэтому не буду их разлучать. Отдам им по голосу, пусть наслаждаются, как я «наслаждаюсь» от их работы и от заботы.

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» от 12.06.2002 (в редакции ФЗ от 24.12.2004); статья 117. Признание выборов несостоявшимися и недействительными. Повторное голосование и повторные выборы, г) за списки кандидатов, получившие согласно закону право принять участие в распределении депутатских мандатов, было подано в сумме 50 или менее процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании за списки кандидатов.

Голосую ЗА. Голосуем за своих! На своём округе № 7 буду голосовать за Дмитрия Белогорцева. Прошу поддержать Олега Гасанова на округе №5, а на округе № 3 Ольгу Дронову», — обратился к севастопольцам Сергей Бинали.

Иван Ермаков, экс-мэр Севастополя

«На свидание люди идут по взаимному хотению, то есть предвкушая от предстоящего общения радость и удовольствие. Участие в выборном процессе особой радости не предполагает, а, порой, совсем наоборот.

Анализируя предстоящие 8 сентября выборы депутатов севастопольского Законодательного собрания, невольно задаёшься вопросом: а нужно ли лично моё в нём участие, и, что я от этого и общество Севастополя получим?

Расклад будущего состава уже практически ясен, как и его политические составляющие.

От того, пойду ли я на выборы, мне представляется практически вряд ли, что изменит. Особо настораживает факт траты огромных денежных средств партией власти, да и некоторыми их как бы оппозицией.

Народу остаётся только завидовать или радоваться…

Тем не менее, на выборы, думаю, идти надо, чтобы потом не исходить желчью, что, мол, избрали не тех. Так что я на выборы пойду. Это же рекомендую сделать всем севастопольцам, как патриотам, так и не очень. Дабы не было потом обидно и стыдно, что опять что-то не так. Правда, на выборах нет никакого единства. Каждый за себя, иногда и за того… Сила — в единстве!​​», — считает Иван Ермаков.

Антон Тицкий, глава Ленинского муниципального округа Севастополя

«Дорогие севастопольцы, жители Ленинского района!

8 сентября состоятся выборы в Законодательное Собрание Севастополя.

Я приглашаю вас прийти в этот день на избирательный участок и отдать свой голос за кандидата, которого вы считаете самым достойным. Я прошу вас поддержать партию «Единая Россия». Поскольку я убеждён, что только победа этой партии на выборах позволит развиваться Севастополю! Я лично обязательно буду голосовать, потому что мне дорого счастье моей семьи, моих родных и близких. И я хорошо понимаю, что сегодня от гражданской позиции каждого зависит, каким курсом развития пойдет Севастополь.

Если вы мудрые, активные, небезразличные люди, если вам нужна уверенность в том, что государство защищает ваши интересы, если вы хотите предсказуемого будущего для своих детей и внуков, я приглашаю вас прийти 8 сентября на избирательные участки и сделать правильный и осознанный выбор», — призвал Антон Тицкий.

Сергей Михайлюк, общественник Севастополя

«Я пойду 8 сентября на выборы депутатов Законодательного собрания Севастополя обязательно, в этом я убедил всех своих родных и близких.

Своим неучастием в выборах я не хочу давать власти делать все, что она хочет, развязывая им руки.

Мой приход на избирательный участок — это и ответ тем процессам, которые происходят сегодня в ходе тепличной избирательной кампании.

Сколько будет побеждать, как выражается политолог Алексей Чадаев, партия «посижу дома»?

Тогда и стоит потом апеллировать к этой партии на кухонных дебатах дома, когда, выйдя за порог двери своей квартир, столкнетесь с вопросами повседневной реальности: бездеятельность управляющей компании, отсутствие комплексного благоустройства дворовых территорий, точечная застройка общественных пространств, застройка прибрежной территории и ограждение ее заборами, некачественная работа транспорта, бюрократия, уровень цен и зарплат.

Выбор нам дадут сделать на двух бюллетенях. Один выбрать из 6 предложенных партий по партийным спискам. Второй — по кандидатам, кто будет у вас работать в вашем дворе в границах округа.

Вспомните, кто последние 5 лет у вас работал во дворе, если, конечно, это удастся сделать — это и ответ, за кого голосовать.

Главное, по моему убеждению, ни в коем случае, придя на участки, нельзя портить бюллетень.

Важно понимать, что испорченный бюллетень — это не голос против всех! Такой графы в бюллетене нет, она была исключена в 2006 году. Это просто статистика испорченных бюллетеней — такое-то количество и ничего это не даст.

Теоретически, будет испорченных условно 5% бюллетеней, а это нужно, чтобы сделало 15 тысяч избирателей, что практически нереально, что это даст? Ничего.

Это только сделает непредвиденный подарок, явку вы поднимите для отчетности, а процент за все партии и кандидатов оставите таким же, сколько бы они и без прихода вас на участок получили бы голосов. Понимаете, своих сторонников они мобилизуют и без вас, но ваш голос за определенного кандидата — это не их сторонник!», — заявил Сергей Михайлюк.

Нина Прудникова, руководитель штаба ООД «Бессмертный полк России» в Севастополе, член центрального штаба ООД «Бессмертный полк России»



«Голосовать на выборы идём обязательно всей семьей, всех своих сторонников и жителей нашего города-героя настоятельно прошу принять активное участие на выборах.

Только наша активная позиция будет способствовать выполнению и реализации всех федеральных программ, направленных на развитие благоприятного жизнеобеспечения севастопольцев.

Только мы своей активной избирательной позицией должны определиться и избрать достойных кандидатов в депутаты Законодательного собрания.

Считаю крайне неправильным опускать руки и отказываться голосовать.

Такая позиция очень удобна для тех, кто хочет любыми путями и фантастическими обещаниями при помощи «лапши на уши» пролезть в Законодательное собрание Севастополя и опять пять последующих лет включить песню «ничегонеделанием» с отвлекающими лектора криками: «Держите вора, севастопольцы!»

Давайте выйдем все на выборы, чтобы не допустить торможения развития Севастополя!

Каждый из нас выступает с критикой и, зачастую, справедливо о бездействии той или иной ветви власти по решению проблемных вопросов.

Но при этом есть категория людей, которые активно критикуют, подчёркивают, что никогда на голосуют, потому что не верят никому.

Считаю, чтобы выступать с критикой, необходимо всем нам выполнять, прежде всего, свой гражданский долг, голосовать за кандидата, с которого ты в полной мере можешь требовать выполнения обещаний, затем высказывать недоверия путем отзыва выбранного депутата», — сказала Нина Прудникова.

Елена Голубева, председатель СРОО «Севастопольские мамы»

«Все преступления совершаются с немого согласия равнодушных людей. То, что граждане уже давно не ходят на выбор, – это очевидно. Явка на первых губернаторских и последних для города выборах была крайне низкой. Это говорит о том, что граждане в большинстве своем перестали интересоваться политикой, перестали верить в предвыборные обещания, перестали надеяться, что их голос может что-то изменить. И это печально.

На выборы нужно ходить. Обязательно. Влиять, настаивать, поддерживать тех кандидатов, которые идут в депутаты по зову сердца, а не кошелька.

У меня есть фавориты из кандидатов и это самовыдвиженцы, но не политические статисты, а личности. Я на выборы пойду и буду голосовать. И призываю это сделать всех, кто считают себя гражданином», — сказала Елена Голубева.

Александр Лившиц, президент «Союза строителей Севастополя»

«До Бога высоко, а до Царя далеко… На выборы нужно идти обязательно. Ведь вопросы в регионе мы должны решать на месте. Выборы 8 сентября касаются каждого севастопольца! Все на выборы, за будущее родного Севастополя», — обратился Александр Лившиц.

Для справки:

8 сентября 2019 года, в единый день голосования, состоятся выборы депутатов в Законодательное собрание Севастополя. С момента воссоединения Севастополя с Россией жителям города-героя уже во второй раз предстоит выбрать депутатов городского парламента – первые выборы прошли осенью 2014 года.

Конкретными обязанностями избирателя является соблюдение всех процедур, установленных действующим избирательным законодательством по реализации его прав – прийти на избирательный участок в день выборов, либо получить заранее открепительное удостоверение, чтобы можно было прийти на любой избирательный участок.

Если гражданин не может прийти по уважительной причине (болезнь, инвалидность) на избирательный участок, то для реализации права голоса он обязан уведомить об этом избирательную комиссию. Это может сделать либо по телефону, либо попросить кого-то оповестить избирательную комиссию, где он обычно голосует, и сделать заявку для голосования. Если заявка сделана, то комиссия обязана приехать и предоставить возможность проголосовать. Принуждать избирателя к голосованию либо запрещать голосовать никто не имеет права.

По Конституции Российской Федерации, не имеют право избирать и быть избранными граждане, находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда, либо лишенные дееспособности в соответствии с судебным решением.

Значение участия избирателей в выборах на всех уровнях власти огромно. Необходимость участия в выборах обусловлена тем, что от них во многом зависит наша жизнь, жизнь простых граждан, которая, как и во всех демократических государствах, основывается на правоотношениях, регулируемых законами.

К выборам в Севастополе допущены «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Партия пенсионеров», «Коммунисты России». Рабочая группа Севастопольской городской избирательной комиссии отказала в регистрации для участия в выборах в Заксобрание пяти политическим партиям: «Партии Дела», «Родине», «Зеленым», «Партии Ветеранов» и «Партии Великое Отечество».

Территория Севастополя разделена на 8 мажоритарных округов. За место в вожделенном здании севастопольского парламента будут бороться 53 кандидата. Больше всего претендующих на кресло депутата оказалось среди самовыдвиженцев – 14 человек.

Севастополь ждет от новых депутатов боя за свои права. Ждет настоящей политической воли и решимости. Городу нужны настоящие лидеры: уверенные в себе, целеустремленные и даже настырные.

Севастопольцы, не оставайтесь в стороне! 8 сентября берите паспорт, посетите ваш избирательный участок и сделайте выбор, который определит жизнь в регионе. Ваш голос действительно важен!

Телефоны «Горячих линий»:

Севастопольская городская избирательная комиссия

299011, г. Севастополь, ул. Ленина, д. 3

(8692) 54-57-11

Территориальная избирательная комиссия Балаклавского района города Севастополя

299042, г. Севастополь, ул. Новикова, д. 14

(8692) 63-02-90

(8692) 63-19-99

+7(978)986-99-92

Территориальная избирательная комиссия Гагаринского района города Севастополя

299038, г. Севастополь, пр-кт Октябрьской Революции, д. 8

(8692) 42-41-14

(8692) 42-21-84

+7(978)900-60-80

Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Севастополя

299011, г. Севастополь, ул. Пушкина, д. 2

(8692) 55-03-01

(8692) 55-02-62

+7(978)986-99-91

Территориальная избирательная комиссия Нахимовского района города Севастополя

299001, г. Севастополь, ул. Горького, д. 3

(8692) 40-19-03

+7(978)986-99-90





Пятница, 30 августа 2019 г. 792

Источник: Портал Информер