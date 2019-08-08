У кого есть реальные шансы стать депутатом севастопольского парламента

8 августа 2019     15
У кого есть реальные шансы стать депутатом севастопольского парламента

Несколько дней назад на модных ныне телеграмм-каналах опубликовали результаты социологического опроса, который проводился в Севастополе. Тема опроса более чем злободневна для нынешней политической жизни города – предпочтения севастопольцев на предстоящих выборах в Законодательное собрание.

Вот как распределились голоса избирателей на начало августа:

«Единая Россия» – 35%;
КПРФ – 31%;
ЛДПР – 10%;
«Справедливая Россия» – 6%.

Кроме того, как пишется все в тех же телеграмм-каналах, на выборах в Законодательное собрание в мажоритарных округах севастопольцы собираются голосовать не за кандидатов от партий, а за самовыдвиженцев.

Итоги этого опроса уже наделали много шума в городе. Некоторые поспешили заявить, что нас ждет ремейк 1998 года, когда коммунисты победили на выборах в горсовет и захватили власть над городским парламентом.

Политотдел редакции «ИНФОРМЕРа» не спешит присоединяться к этим настроениям. И вовсе не потому, что мы не верим в победу коммунистов на выборах, а потому, что эту победу нужно будет еще удержать в руках.

Часто бывало так, что кандидат, который побеждал на выборах, при итоговом подсчете голосов оказывался в числе проигравших. Напомним, известное изречение тогдашнего президента Дмитрия Медведева, сделанное им в 2012 году на встрече с представителями оппозиции во время известных событий на Болотной площади.

«Вряд ли у кого есть сомнения, кто победил на выборах президента 1996 года. И это не был Борис Николаевич Ельцин», – сказал Медведев.

Но президентом-то России в итоге стал проигравший Ельцин, а не победивший Зюганов.

Именно поэтому мы и не спешим присоединяться к хору новоявленных пророков, предрекающих победу коммунистов на выборах.

И, тем не менее, даже при самых неблагоприятных для коммунистов послевыборных подсчетов, тенденция на лицо, её трудно отрицать.

Представительство «Единой России» в городском парламенте возможно сильно сократится и, прежде всего, за счет представителей «команды Чалого».

Почему именно за их счет? Да потому, что именно они и представляют «Единую Россию» на большинстве избирательных округов и партийном списке ЕдРа.

И в этой ситуации решающей силой могут стать кандидаты-самовыдвиженцы, которые станут своего рода «золотой акцией».

«Среди наиболее возможных победителей выборов в своих одномандатных округах можно назвать кандидатов-самовыдвиженцев Татьяну Лобач, Ольгу Дронову (если допустят к кампании), Олега Гасанова, Александра Брыжака. Большие шансы имеют коммунист Роман Кияшко и «зеленый» Вячеслав Горелов (если не будет Дроновой)», – сказал СМИ независимый севастопольский политолог Вадим Дворников.

Как мы видим, единственным представителем «команды Чалого» в этом списке является Вячеслав Горелов. Но мы бы не списывали со счетов и Инну Гончарову, которая по-прежнему имеет неплохие шансы на победу.

Вадим Дворников также считает, что однозначно пройдут в парламент следующие представители «Единой России» –  «действующий спикер регионального парламента Екатерина Алтабаева и командир севастопольского «Беркута», герой Русской Весны Сергей Колбин и глава Нахимовского МО Михаил Брицын».

О шансах Алтабаевой мы спорить не будем. Скажем только то, что популярность этой персоны среди севастопольцев сильно преувеличена.

У Колбина есть неплохие шансы победить.

Что касается Брицына, то его судьба решится в противостоянии с коммунистом Алексеем Гладких.

Шансы ещё одного соратника Чалого -Александра Кулагина – и без того мизерные, в последнее время упали практически до нуля.

Но, как говорят хорошо информированные источники, «народ голосует, а Избирком определяет». Мы не будем спорить с этой банальной истиной, но просто заметим, что иногда и информированные источники ошибаются.

Источник: Портал Информер

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