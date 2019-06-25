У крымских должников начали изымать имущество

Судебные приставы по инициативе Налоговой службы Крыма готовятся арестовать имущество налогоплательщиков стоимостью более 340 миллионов рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Республике Крым. Так, только за прошедшую неделю судебные приставы из Керчи арестовали имущество пяти должников на общую сумму более 1 миллиона рублей.

У двух индивидуальных предпринимателей были изъяты автомобиль, маломерные катера, а владелица салона красоты лишилась LED–телевизора. Также без машины остался руководитель сразу двух организаций–должников, на его личное транспортное средство был наложен арест.

Эти меры привели к нужному результату – долги были уплачены практически в полном объеме.