У Меркель аллергия на украинского президента

18 июня 2019     28
У Меркель аллергия на украинского президента

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В момент, когда она стояла рядом с Зеленским на красной дорожке в ожидании гимна, её начало очень сильно трясти. Видео этого момента распространили СМИ.

На кадрах видно, как канцлер Германии пытается справиться с проявлением недомогания и меняет положение рук.

Позже на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о самочувствии, канцлер ФРГ своё состояние объяснила обезвоживанием перед встречей с Зеленским.

«Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо», — заявила Меркель.

Источник: Портал Информер

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