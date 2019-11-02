У нового главы Симферополя будет шесть заместителей

2 ноября 2019     20
У нового главы Симферополя будет шесть заместителей

Горсовет намерен согласовать назначение главе администрации Симферополя Елене Проценко первого заместителя и пятерых замов.

Соответствующие вопросы включены в повестку дня заседания городского совета, которое состоится 5 ноября.

В частности, горсовет намерен согласовать назначение Сергея Бажан на должность первого заместителя главы администрации, Максима Дубинина и Дмитрия Иванова – на должности заместителей главы горадминистрации.

Еще трое заместителей главы администрации сохранят свои посты. Это заместитель главы администрации – начальник управления образования горадминистрации Татьяна Сухина, заместители главы администрации Сергей Титаренко и Инна Смаль.

Напомним, что 1 ноября Елена Проценко официально вступила в должность главы администрации столицы Крыма. Депутаты Симферопольского городского совета выбрали ее на эту должность 25 октября.

Сухина, Титаренко и Смаль занимали должности заместителей в предыдущем составе горадминистрации с 23 ноября прошлого года.

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Суббота, 2 ноября 2019 г. 327

Источник: Портал Информер

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