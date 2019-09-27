У президента РФ Владимира Путин есть специальный «толстый» мобильный телефон

27 сентября 2019     12
У президента РФ Владимира Путин есть специальный «толстый» мобильный телефон

У  Владимира Путин есть «толстый» мобильный телефон, предназначенный для разговоров вне его кабинета. Об этом рассказал источник в Кремле.
«Мобильник не простой, он немного толще.  Предусмотрено несколько уровней защиты, в том числе от искажения сигнала и прослушки. Вероятность того, что официальный разговор глав двух держав будет перехвачен, — нулевая», — цитирует «Московский Комсомолец» человека, знакомого с ситуациейИсточник также уточнил, что Федеральная служба охраны, отвечающая за безопасность Путина, пользуется военными спутниками.

Кроме того, сигнал телефона президента зашифрован. Источник уверяет, что, даже если сигнал будет перехвачен с помощью секретных разработок, на его расшифровку понадобится «не один год».


Четверг, 26 сентября 2019 г. 123

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Кино про рекламное безобразие в Севастополе
Кино про рекламное безобразие в Севастополе. В главных ролях: Самарская, Титов и Базаров (ВИДЕО)

Сегодня на youtub появилось видео, компрометирующее одного из самых влиятельных людей Севастополя – заместителя врио губернатора Владимира Васильевича Базарова. Ролик, …


У президента РФ Владимира Путин есть специальный «толстый» мобильный телефон
У президента РФ Владимира Путин есть специальный «толстый» мобильный телефон

У  Владимира Путин есть «толстый» мобильный телефон, предназначенный для разговоров вне его кабинета. Об этом рассказал источник в Кремле.«Мобильник не …


Губернатора Краснодарского края заподозрили в сговоре с Навальным
Губернатора Краснодарского края заподозрили в сговоре с Навальным

В анонимных телеграм-каналах неизвестные публикуют видеоролик, на котором якобы показана роскошная усадьба, принадлежащая губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. О том, …


В ходовых испытаниях новейшего фрегата «Адмирал флота Касатонов» участвовали вертолеты
В ходовых испытаниях новейшего фрегата «Адмирал флота Касатонов» участвовали вертолеты

Итоги недели на четырех флотах России Главные темы рубрики: – Вертолеты морской авиации Балтийского флота учились искать с воздуха подводные …


Жители домов на Камышовом шоссе оказались в коммунальной блокаде
Жители домов на Камышовом шоссе оказались в коммунальной блокаде

В окружении тазов и банок жители 11-го и 13-го домов на Камышовом шоссе живут уже несколько недель. Причина – коммунальная. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты