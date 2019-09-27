У президента РФ Владимира Путин есть специальный «толстый» мобильный телефон

У Владимира Путин есть «толстый» мобильный телефон, предназначенный для разговоров вне его кабинета. Об этом рассказал источник в Кремле.

«Мобильник не простой, он немного толще. Предусмотрено несколько уровней защиты, в том числе от искажения сигнала и прослушки. Вероятность того, что официальный разговор глав двух держав будет перехвачен, — нулевая», — цитирует «Московский Комсомолец» человека, знакомого с ситуациейИсточник также уточнил, что Федеральная служба охраны, отвечающая за безопасность Путина, пользуется военными спутниками.

Кроме того, сигнал телефона президента зашифрован. Источник уверяет, что, даже если сигнал будет перехвачен с помощью секретных разработок, на его расшифровку понадобится «не один год».





Четверг, 26 сентября 2019 г. 123

Источник: Портал Информер