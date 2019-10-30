У Развожаева умеренный рост в рейтинге

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг», опубликовал очередное исследование, посвящённое оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации.

Объектом исследования являются руководители субъектов Российской Федерации. Хронологические рамки рейтинга охватывают сентябрь-октябрь 2019 года.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев немного прибавил в «Национальном рейтинге». Критика решений действующего главы, со стороны Дмитрия Овсянникова, скорее сыграла на руку Михаилу Развожаеву, чем нанесла ущерб его имиджу.

При этом в Севастополе отмечена неблагоприятная для «партии власти» электоральная динамика. Хотя во вновь избранном законодательном собрании «Единая Россия» получила большинство, результат не представляется наблюдателям безоговорочным успехом.

На роль оппозиции всё настойчивее претендуют КПРФ и ЛДПР.

Они, а также «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Зелёные» по итогам выборов вошли в число региональных парламентских партий. Севастополь, по мнению экспертов, становится конкурентным, «многопартийным» городом, которому нужен стоящий над схваткой дееспособный губернатор.

Некоторые эксперты надеются, что таким сможет оказаться Михаил Развожаев. Сегодня он действует уже с прицелом на губернаторские выборы 13 сентября 2020 года.

В копилку врио главы Севастополя пошла отмена непопулярных решений предыдущего руководителя. Так, правительство Севастополя заключило ряд мировых соглашений с крупными предприятиями города, с которыми прежнее руководство хотело расторгнуть договоры аренды.

Это очень серьезный шаг по налаживанию отношений с местными элитами.

Ряд более мелких акций эксперты относят к области чистого пиара, однако признается, что они приходятся по душе многим жителям. Так, были отменены спорные аукционы по закупке двух сотен подарочных комплектов швейцарских часов и ручек стоимостью 816 тысяч рублей. Команда врио главы отказалась приобретать биотуалеты для общественных пространств за 40 млн. рублей – Михаил Развожаев сравнил их стоимость с космическими кораблями. А внедорожник Toyota Land Cruiser за 6 млн. вернули поставщику.

Михаил Развожаев заработал очки и тем, что продекларировал отказ от сложившейся практики, когда общественные пространства и жилые районы проектируются без учёта мнения горожан.

Он не счёл целесообразным объединение двух крымских субъектов РФ, что получило хороший отклик. Однако эксперты также отнесли данное высказывание к области пиара. Да и значимость его мнения, если соответствующее решение примет Кремль, близко к абсолютному нулю.

В то же время немалый резонанс вызвали события, неблагоприятные для имиджа главы.

Так, по сообщениям экспертов, на предприятии «Севэлектроавтотранс» начались увольнения сотрудников, пожаловавшихся Михаилу Развожаеву на низкие зарплаты и плохие условия труда.

Координатор проекта «Карта убитых дорог» отделения ОНФ в Севастополе сообщил, что национальный проект «Безопасные и качественные дороги» выполняется в Севастополе с нарушениями. Высказываются сомнения в том, насколько конструктивным будет взаимодействие Михаила Развожаева с местными элитами и жителями Севастополя, поэтому рост главы в «Национальном рейтинге» оказался достаточно скромным.







Среда, 30 октября 2019 г. 72

Источник: Портал Информер