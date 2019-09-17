У российского чиновника отобрали 9 миллиардов рублей

17 сентября 2019     16
У российского чиновника отобрали 9 миллиардов рублей

Клинский городской суд решил обратить в доход государства имущество стоимостью 9 миллиардов рублей бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя и его родственников. Об этом сообщила пресс-службы Генпрокуратуры.

Решение принято по иску надзорного ведомства, которое установило, что чиновник использовал свои полномочия в интересах сына, занимавшегося предпринимательской деятельностью.

В доход государства изъяты активы, приобретенные Постриганем из непредусмотренных законом источников: 1,7 тысячи объектов недвижимости, четыре автомобиля и 5 миллиардов рублей в денежном эквиваленте уже отчужденного имущества, оформленного на родственников и друзей чиновника.

Среди возвращенной недвижимости — здание кинотеатра «Мир», лодочная станция в парковой зоне, городской торговый центр, детская поликлиника, котельные района, общественная баня, культурно-исторический объект «Торговые ряды Клина», рынок, производственные комплексы заводов с междугородними железнодорожными путями, два детских сада, базы отдыха, участки для строительства жилых домов, земли лесного фонда.

В ходе судебного разбирательства адвокаты представили договоры дарения сыну и племяннику Постриганя, но было установлено, что эти сделки носят фиктивный характер, отметили в Генпрокуратуре.

«Единственными дарителями являлись престарелые отец и мать супруги Постриганя — пенсионеры в возрасте более 80 лет», — отметил представитель ведомства.

Напомним, что бывший глава Клинского района был задержан в аэропорту Шереметьево при попытке покинуть Россию в июне 2018 года. По версии следствия, в 2011-2013 годах на своем посту он внес в документы заведомо ложные сведения о готовности к эксплуатации построенного жилого дома в Клину.

Следователи считают, что Постриганю было известно о том, что принимаемый им объект недостроен. Ущерб государству оценивается в 34 миллиона рублей. Ему были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и получении взятки.


Вторник, 17 сентября 2019 г. 152

Источник: Портал Информер

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