У россиянок появится новый стимул рожать детей в 2020 году

В 2020 году Фонд социального страхования повысит размер декретных выплат.«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составит с 1 января 2020 года 322 191 рубль или 69 тысяч рублей в месяц», — информирует «Российская газета».

В 2019 размер выплат составлял 64 с половиной тысячи рублей в месяц.

Более того, максимальный размер пособия по уходу за ребенком для женщин, зарегистрированных в ФСС и проработавших как минимум два года до рождения ребенка, будет увеличен с прошлогодних 26 152,3 рубля до 27 984 рублей.Размер выплачиваемых пособий может быть меньше, если в 2018 и 2019 годах женщина получала зарплату менее 67,9 тысячи рублей или 72 тысяч рублей в месяц соответственно.

Если зарплата была выше, размер выплачиваемых пособий все равно не будет больше этих показателей.







Понедельник, 6 января 2020 г. 80

Источник: Портал Информер