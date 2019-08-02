У севастопольского депутата начались предвыборные конвульсии из-за Стрелецкой бухты

Совсем недавно подконтрольные бывшему спикеру Заксобрания Чалому СМИ разродились новым «расследованием» вокруг строительства яхт-клуба в Стрелецкой бухте. Главный борец за зеленые насаждения города депутат Вячеслав Горелов выступил резко против застройки в пользу организации на участке парка или сквера. По его словам, на протяжении четырех лет он боролся за обустройство здесь зеленой зоны. Только вот в период активной предвыборной гонки господин Горелов совсем запамятовал, что еще меньше года назад в лице главы постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам на круглом столе утвердил нынешний проект освоения территории.

Ну что же еще остается, если до выборов осталось так мало времени, а «хайпить» на фисташках и можжевельниках становится все сложнее. Приходятся депутату изгаляться и перевирать свои же собственные инициативы.

Речь идет о прибрежной зоне западного берега Стрелецкой бухты возле так называемого «Московского квартала». Там официально запланировано строительство яхт-клуба. Проведены общественные слушания, выданы разрешения. В октябре 2018 года Горелов все же решил собрать круглый стол, на котором встретились представители Департамента городского хозяйства, департамента по имущественным и земельным отношениям и жильцы близлежащих к объекту домов.

Тогда пришли к мнению, что кроме строительства зданий яхт-клуба было бы неплохо застройщику организовать для людей общественное пространство, желательно за свои же деньги. Как ни странно, ООО «Монтажстрой» согласилось. Компания подготовила эскизный проект общественного пространства с парковой зоной, исходя из предложений жителей «Московского квартала». Эту заслугу тогда Вячеслав Горелов воспринял как свою личную победу.

Но прошло чуть меньше года и мнение парламентария стало диаметрально противоположным. По его словам, строить на участке вовсе нельзя, потому что обустройство яхт-клуба в бухте, где исторически располагаются сотни плавсредств – нарушает эстетический вид. Год назад, впрочем, ему это не мешало.

фото: Юрий Югансон

Борец Вячеслав желает отстаивать интересы, «причём отстаивать очень мощно, аргументированно, с хорошими юридическими документами», как он сам выразился. Что имел в виду Горелов под выражением «хорошие юридические документы» – не до конца понятно. Видимо, он не понаслышке знает о «плохих».

Как бы там ни было, теперь депутат требует, чтобы представители ДИЗО как можно скорее шли в суд и забрали участок, который они же и выдали. Интересно то, что Горелов, как глава постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам, реализует свою деятельность подозрительно избирательно. Его критике подвергаются в основном ГК «Парангон» и ООО «Интерстрой» — самые крупные строительные компании города, на законных основаниях выданным разрешениям. А вот судьба многоэтажек, которые возводят с явными нарушениями законодательства Вячеслава Горелова явно не трогает.

Так, например, стройка семиэтажного дома на улице Лермонтова, 1 ведется с нарушениями. Кроме того, в центральной части города вовсе запрещено возведение зданий выше 14 метров. Похожая ситуация сложилась с многоэтажкой на Очаковцев, 24, где заказчиком работ является местный предприниматель Марат Григорянц. В пределах исторического поселения среди жилых пятиэтажек на узкой улице строится восьмиэтажный торгово-офисный центр.

Одним из самых уродливых новостроев, разместившихся прямо посреди променада Парка Победы, остается так называемый оздоровительный комплекс «Мир», расположенный по адресу: Летчиков, 6. Застройщиком выступает фирма «Форвард», входящая в группу компаний «Компромисс». Под видом мифического оздоровительного центра был возведен комплекс апартаментов.

Удивительно, что на фоне предвыборной агонии Горелова не особо волнует даже будущее урочища Ласпи, за которое он так самоотверженно «сражался». Территорию с реликтовыми растениями продолжают застраивать незаконной коммерческой недвижимостью. РСК «Морской», аффилированный с тем же ГК «Компромисс» активно кроме огромного пятиэтажного корпуса за последний год построила семь элитных коттеджей прямо на территории, где еще совсем недавно росли краснокнижные можжевельники и сосны.

Все эти реальные проблемы Горелов подозрительно не решает. По странному стечению обстоятельств незаконное строительство компании «Компромисс» и некоторых других застройщиков депутат не замечает даже когда его об этом просят жители.

А время то идет, выборы совсем скоро. Вот и «выезжает» депутат на старых врагах. Как бы там ни было, Горелову любыми путями нужно снова просочиться в новый созыв Заксобрания. Иначе он не оправдает надежд своего покровителя – Алексея Чалого. Нужно сказать, вся «команда Ч» со всех сил старается достичь этой же цели.

Сам Чалый с недавних пор решил «завершить» политическую карьеру. Но это, конечно, на словах. Как и 5 лет назад, он тянет всю свою былую свиту и новых приспешников на выборы. Со всех его личных СМИ льются сладкие речи о том, каких успехов добились депутаты и чего еще смогут достичь в ближайшие 5 лет. Татьяна Щербакова, к примеру, решила накануне выборов сделать щедрый подарок своему избирательному округу и на 40 тысяч избирателей подарила аж одну лавочку. Ну не то чтобы подарила, а договорилась с управляющей компанией, чтобы ее туда поставили.

Только вот все это выглядит не очень убедительно, а даже смешно. Объективно за весь созыв команда Чалого не добилась принятия ни одного по-настоящему полезного для города закона. Все время они тратили на противостояние губернаторам, препятствие социально-важным инициативам от Правительства. Что тут скажешь, критиковать — не с лопатой стоять.

Севастопольцев откровенно утомила такая обстановка. Жители не раз высказывались за то, чтобы депутаты прекратили дискредитировать работу Правительства и занялись делом. Однако этого так и не случилось. В случае, если в новый созыв Заксобрания попадут чаловские депутаты, город снова ждут 5 лет разрухи, скандалов и взорванных домов. Не лучшая перспектива.

Форпост-Севастополь.ru

Источник: Портал Информер