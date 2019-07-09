У севастопольцев появился шанс получить 100 тысяч рублей

Зачем необходимо Законодательное Собрание? Почему ему нужна Ольга Кальницкая? 8 сентября состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания Севастополя. Многие естные жители либо вообще ничего об этом не слышали, либо считают …



Налоговая Крыма отчиталась о своей работе Более 53 млрд. рублей налогов, страховых сборов и иных обязательных платежей перечислили жители Республики Крым за первое полугодие 2019 года. За 6 …



В Николаевке море выбросило тело мужчины На берегу одного из пляжей в Николаевке обнаружили утопленника.Накануне во второй половине дня очевидцы опубликовали видео с места происшествия в …



В Севастополе откроют филиал Российского института сценических искусств В культурно-образовательном центре на мысе Хрустальный будет создан Черноморский филиал Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), который работает в Санкт-Петербурге. …

