ФБР рассекретило документы о поисках снежного человека

Федеральное бюро расследований (ФБР) США рассекретило документы, связанные с доказательством существования снежного человека. Исследования 15 образцов волос и ткани предполагаемого йети еще в 1976 году потребовал провести ученый Питер Берн, который уже много лет занимается поиском доказательств существования снежного человека.

Однако проведенная по его просьбе экспертиза показала, что образцы принадлежат представителю семейства оленевых.

93-летний Берн в разговоре с журналистами телеканала CNBS заявил, что за последние полсотни лет нашел три цепочки следов снежного человека в Гималаях. По его словам, йети имеет пять пальцев на ногах. Однако Берн не исключает, что обнаруженные им следы могут принадлежать индийским аскетам, уточняет агентство Nation News.