Эксперт рассказал, как «февральские окна» отразились на будущем урожае Крыма

11 февраля 2019     124
Эксперт рассказал, как «февральские окна» отразились на будущем урожае Крыма

Крымские агрономы не зафиксировали вреда сельскохозяйственным культурам от колебаний температуры воздуха в начале февраля. Об этом в эфире радио “Спутник в Крыму” рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный работник образования Крыма, агроном Валентина Ключенко.

“Февральские окна” присущи для полуострова — повышается уровень температуры, даже до +20, и это благоприятно действует на развитие зерновых культур, потому что в этом время зерновые развиваются, растут, продолжают период кущения. Говорить об ущербе сельскому хозяйству пока нельзя. Осадков достаточно, температуры достаточно, растения начинают вегетировать. Вегетативные процессы запускаются, но они не настолько стабильны для того, чтобы было влияние на урожай. В не очень хорошем состоянии ушли зерновые в зиму, мы сейчас видим, что, будучи под морозами, подмерзли верхушки листочков, кажется, что растения на полях желтоватого цвета. Это не страшно, они восстановятся, и в период вегетации наберут свой рост”, — заверила Ключенко.

Начавшееся после февральских окон похолодание несколько сдержит рост сельхозкультур, однако это не самое страшное, утверждает эксперт. Больше всего аграрии, по ее словам, опасаются возможных поздних заморозков.

“Самое страшное для Крыма — заморозки. Если в предыдущие годы специалисты могли говорить, что периодичность заморозков была в пределах через два года, то сейчас их фиксируют чаще. Особенно опасны весенние заморозки, в период вегетации, в мае. Самый сложный период был в 1999 году, когда 7 мая (в Крыму — ред.) было —7 градусов. Тогда уже были плоды на деревьях, и практически все остались без урожая”, — рассказала эксперт.

По ее словам, самый эффективный способ защиты от заморозков — надкронное орошение, которое в Крыму только начинают использовать.

 
РИА Крым: crimea.ria.ru




  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
Метки: , , , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Крым


«Есть неровности, но ехать кайф»: Автолюбители об открывшемся участке трассы «Дубки-Левадки» «Есть неровности, но ехать кайф»: Автолюбители об открывшемся участке трассы «Дубки-Левадки»

В районе Симферополя открыли 9-километровую объездную дорогу «Дубки-Левадки». Участок трассы соединил села и обеспечил транзитному транспорту возможность не заезжать в город, а выехать сразу в сторону Севастополя, на юго-запад Крыма или на запад, где находится поселок Николаевка.

На помощь дельфинам: В Крыму спасли животных после разгерметизации бассейна На помощь дельфинам: В Крыму спасли животных после разгерметизации бассейна

В Алуште 9 февраля произошла разгерметизация бассейна, в котором на тот момент находились дельфины. Вся вода из него вытекла на улицу. Специалисты соблюдали все меры предосторожности, «чтобы не навредить животным и не добавить еще большего испуга».

Программа фестиваля «Гастроли»: от развлечений и дегустаций до кулинарных мастер-классов Программа фестиваля «Гастроли»: от развлечений и дегустаций до кулинарных мастер-классов

Организаторы первого развлекательно-гастрономический фестиваля «Гастроли» представили полную программу праздника, целью которого является популяризация крымской кухни и открытие новых граней гастрономического туризма.

В Севастополе отмечается резкое возрастание проявлений телефонного мошенничества. Как не стать жертвой? «Ценный» выигрыш и психологические приемы: крымчан предупреждают о мошенниках

Полиция Севастополя регулярно регистрирует случаи мошеннических действий, совершенных через Интернет. В городском управлении МВД призывают пользователей Сети быть бдительными при совершении покупок, общении с незнакомыми людьми и прочтении писем электронной почты.

«Теплые окна»: в Крыму побита многолетняя климатическая норма «Теплые окна»: в Крыму побита многолетняя климатическая норма

В среду, 30 января, температура воздуха в Крыму превысила многолетнюю климатическую норму на 8-9 градусов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском гидрометцентре.


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info