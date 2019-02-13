Эксперт рассказал, как «февральские окна» отразились на будущем урожае Крыма

Крымские агрономы не зафиксировали вреда сельскохозяйственным культурам от колебаний температуры воздуха в начале февраля. Об этом в эфире радио “Спутник в Крыму” рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный работник образования Крыма, агроном Валентина Ключенко.

“Февральские окна” присущи для полуострова — повышается уровень температуры, даже до +20, и это благоприятно действует на развитие зерновых культур, потому что в этом время зерновые развиваются, растут, продолжают период кущения. Говорить об ущербе сельскому хозяйству пока нельзя. Осадков достаточно, температуры достаточно, растения начинают вегетировать. Вегетативные процессы запускаются, но они не настолько стабильны для того, чтобы было влияние на урожай. В не очень хорошем состоянии ушли зерновые в зиму, мы сейчас видим, что, будучи под морозами, подмерзли верхушки листочков, кажется, что растения на полях желтоватого цвета. Это не страшно, они восстановятся, и в период вегетации наберут свой рост”, — заверила Ключенко.

Начавшееся после февральских окон похолодание несколько сдержит рост сельхозкультур, однако это не самое страшное, утверждает эксперт. Больше всего аграрии, по ее словам, опасаются возможных поздних заморозков.

“Самое страшное для Крыма — заморозки. Если в предыдущие годы специалисты могли говорить, что периодичность заморозков была в пределах через два года, то сейчас их фиксируют чаще. Особенно опасны весенние заморозки, в период вегетации, в мае. Самый сложный период был в 1999 году, когда 7 мая (в Крыму — ред.) было —7 градусов. Тогда уже были плоды на деревьях, и практически все остались без урожая”, — рассказала эксперт.

По ее словам, самый эффективный способ защиты от заморозков — надкронное орошение, которое в Крыму только начинают использовать.



РИА Крым: crimea.ria.ru