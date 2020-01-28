Федеральная налоговая служба вышла на тропу войны с российскими банками

Федеральная налоговая служба (ФНС) усилила контроль за банками.
Уже две кредитные организации — «Уралсиб» и ВТБ — получили штрафы от ФНС. Они выписаны за отказ блокировать счета россиян.Проблема – в счетах ИП. Вернее, в личных счетах граждан, на которых оформлены ИП. По закону ФНС может требовать блокировки личных счетов или списания с них средств в счет оплаты задолженности по налогам.
Однако банки выступают против – отправляют налоговиков к судебным приставам.
Из-за неоднозначных формулировок закона получилась путаница – банки считают, что не обязаны блокировать счета, а ФНС требует этого, не желая связываться с приставами.
По словам представителя одного из банков, количество требований от ФНС на блокировку счетов – сотни тысяч, требований списать средства – десятки тысяч.Последние комментарии Минфина и ЦБ говорят о том, что они поддерживают практику, которая принята в налоговой: действовать напрямую через банки.
Вторник, 28 января 2020 г. 225
Источник: Портал Информер