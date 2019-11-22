Федеральная налоговая служба Севастополя хочет отнять последнюю корку хлеба?

22 ноября 2019     21
Федеральная налоговая служба Севастополя хочет отнять последнюю корку хлеба?

Севастопольцы стали покупать хлеб, на упаковке которого написано: «Начни Новый год без долгов! Уплати земельные и транспортные налоги до 2 декабря 2019 года!».

Практика оповещения граждан на предмет уплаты налогов и долгов через продуктовую сеть в Российской Федерации уже опробована, однако насколько она эффективна, информации нет.

Проведя небольшой социальный опрос среди населения Севастополя, корреспонденты «ИНФОРМЕРа» пришли к выводу, что большинство относится равнодушно к подобным посланиям.

Однако есть и те, кто негативно высказался по поводу хлебных посланий погасить долги, так как некоторые не могут и хлеба вдоволь купить, не говоря уже об остальных продуктах.

Люди пожилого поколения возмутились кощунственности такого отношения к хлебу, как основному продукту бедной части населения города.

Кроме того, упаковка пищевых продуктов должна быть эстетичной. Она должна быть красивой, радовать глаз и привлекать покупателя. Очень часто продукты выбирают именно по внешнему виду – т.е. по тому, как они упакованы.

Но, видимо инициаторы и исполнители данного мероприятия пришли к консенсусу, и хлеб стала источником информации, не имеющей отношения к цене и качеству хлебного изделия.

Что касается моральной стороны вопроса, то здесь севастопольцы могут поразмышлять и дать свою независимую оценку, как инициаторам, так и исполнителям данного мероприятия.



Пятница, 22 ноября 2019 г. 607

Источник: Портал Информер

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