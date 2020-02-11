Федерация ММА провела семинар для севастопольской молодежи

9 февраля 2020 года в спортивном клубе «Торнадо-Юг», в рамках подготовки к Первенству и Чемпионату Севастополя по смешанному боевому единоборству «ММА», состоялся технический семинар под руководством главного тренера и вице-президента Федерации СБЕ «ММА» Севастополя Захара Кучерявого.

Семинар проводился для юношей не старше 14 лет и прошел в теплой дружеской обстановке.

Спортсмены клуба успешно закрепили ранее освоенную технику борьбы, изучили новые правила ведения поединков и показали полную боевую готовность к предстоящим соревнованиям.

Руководство и тренерский состав клуба «Торнадо-Юг» в лице старшего тренера Павла Горностаева поблагодарили Захара Кучерявого за высокий уровень проведения семинара и увлекательное ведение учебного процесса.

Президент Федерации СБЕ «ММА» Севастополя Сергей Кот пожелал нашей молодежи, прошедшей семинар, успешно выступить на предстоящих 16 февраля чемпионате и первенстве Севастополя по смешанному боевому единоборству (СБЕ), проявить настоящую волю к победе и попасть в состав сборной Севастополя для участия в соревнованиях Южного Федерального Округа (ЮФО) по ММА.







Вторник, 11 февраля 2020 г. 68

Источник: Портал Информер