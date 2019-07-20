Федерация ММА Севастополя поборется за награды на турнире по АРБ

Полным ходом идёт подготовка спортсменов Федерации СБЕ «ММА» Севастополя к предстоящему 21 июля «Кубку Черного моря». Это спортивное мероприятие по армейскому рукопашному бою (АРБ), которое состоится на площадке спортивного комплекса «Муссон».
Главный тренер сборной Севастополя по ММА Захар Кучерявый совместно с тренерами Виктором Радкевичом и Дмитрием Югаем провели в бойцовском клубе «Анаконда» последнюю тест-тренировку, где и был определен состав сборной Федерации «ММА»для выступления на соревнованиях.
20 июля у единоборцев взвешивание, а уже 21 июля – выступление на турнире.
«Выступление ребят на соревнованиях по разным видам единоборств дает возможность нашим спортсменам приобретать бойцовский опыт и оттачивать ударную технику, что в дальнейшем благотворно повлияет на выступления бойцов Федерации ММА на соревнованиях по смешанным боевым единоборствам как на региональных, так и на всероссийских», — отметил президент федерации СБЕ «ММА» Севастополя Сергей Кот.
Желаем нашим ребятам только побед во славу нашего Отечества.
Источник: Портал Информер
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