Федор Конюхов пересечет два океана с помощью солнечной энергии

Путешественник Федор Конюхов собрался впервые в истории совершить одиночные переходы через Атлантический и Тихий океаны на катамаране на солнечной энергии.

Путешествие будет состоять из двух этапов. В феврале-марте 2021 года Конюхов пересечет океан по маршруту Канарские острова — остров Антигуа, а в декабре 2020-го преодолеет расстояние от Чили до Австралии.

«Снова это будет не просто путешествие на пределе человеческих возможностей, но и целое исследование — на этот раз экологическое», — расказал председатель совета директоров «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов.

Он также заявил, что «энергия солнца» и самого Конюхова помогут ему воплотить замысел в жизнь.

Напомним, что 11 ноября сообщалось, что Конюхов планирует побить рекорд по дальности перелета на воздушном шаре с объемом 10 тысяч кубометров.

По его словам, в настоящий момент максимальные показатели в данном направлении принадлежат японцу, преодолевшему 3,5 тысячи километров.

Справка:

67-летний Федор Конюхов в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, в том числе на весельной лодке, а также стал первым россиянином, который побывал на семи высочайших вершинах шести частей света и на Южном и Северном полюсах.







Пятница, 20 декабря 2019 г. 1180

Источник: Портал Информер