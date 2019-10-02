Феодосийская прокуратура защищает Золотой пляж в суде

27 сентября состоялось итоговое судебное заседание по поводу бездействия феодосийской администрации. Прокуратура города в августе подала иск к администрации Феодосии. Причина – упорное сопротивление администрации по созданию особо охраняемой природной территории (ООПТ) Золотой пляж.

Общественники из села Береговое, а именно – общественная организация «Берег», вот уже много лет добивается создания ООПТ на территории Золотого пляжа. Местная администрация, раздавая участки пляжа пользователям, не реагирует на уничтожение краснокнижной флоры и фауны, обитающей на дюнах пляжа. Пляж распахивается, среда обитания псаммофитной растительности и животных уничтожается, песок, лишенный армирующих его корней растений, подвергается активной ветровой эрозии, сдувается ветрами. Идет процесс активного уничтожения Золотого пляжа.

Украшение пляжа — краснокнижный Астрагал днепровский. Май 2013После распашки пляжа ветер сдувает песок. Март 2019Распашка пользователями песчаных дюн. Апрель 2019Прибрежная полоса застраивается. Апрель 2019

Есть заключение крымских ученых 2013 года, заключение научных сотрудников Карадагского заповедника 2019 года, подтверждающие нахождение на территории Золотого пляжа краснокнижной растительности и животных. Ученые считают необходимым проведение мероприятий по сохранению уникальных природных сообществ на территории Золотого пляжа и озер Аджиголь и Кучук-Аджиголь, а именно, придание этой территории статуса особо охраняемой.

С 90-х годов прошлого века идет целенаправленное уничтожение дикой природы Золотого пляжа, строительство различных объектов на его территории. Около десяти лет за сохранение пляжа борется общественная организация «Берег» из села Береговое. Ее председатель Андрей Пашук, другие общественники, многократно обращались во все инстанции, но без результата. В 2019 году несколько пользователей участков Золотого пляжа распахали дюны, уничтожили травяной покров. Были составлены акты государственным экологическим надзором Восточно-Крымского региона, выписаны штрафы. Но проблема заключается в том, что феодосийская администрация упорно не соглашается принимать меры по недопущению уничтожения природы пляжа. А именно она, согласно законодательству, имеет право инициировать создание ООПТ, что позволит защитить оставшиеся участки естественных природных сообществ.

Общественники настаивают на включение в договоры с пользователями обязательного пункта, обязывающего сохранять растительность на песчаных дюнах, проводить мероприятия по защите природных сообществ пляжных территорий. Для этого достаточно принять местное постановление и соблюдать его. Тем не менее, при попустительстве феодосийской администрации происходит распашка пляжа, что ведет к усилению ветровой эрозии, сдуванию песка. В курортный сезон множество машин парковалось на территории пляжа. Пользователи устанавливают свои объекты непосредственно на краснокнижной растительности, местами закрывая ее деревянными настилами, что ведет к гибели растений.

Общественники обратились в прокуратуру города Феодосия, и 15 августа 2019 года прокуратурой был подан административный иск об оспаривании бездействия органов местного самоуправления – феодосийской администрации.

13 сентября состоялось первое заседание по делу, а 27 сентября продолжилось рассмотрение иска, и был вынесен окончательный вердикт. В судебном заседании под председательством судьи Стародуба Павла Ивановича административного истца (прокуратура города Феодосия) представлял помощник прокурора Карпов Алексей Германович, административного ответчика (администрация города Феодосия) представитель по доверенности Сергеев Сергей Владимирович.

Представитель ответчика (феодосийская администрация)Представитель истца (прокуратура Феодосии)

Суду был предоставлен ряд документов, доказывающих бездеятельность органов местного самоуправления по сохранению природы Золотого пляжа. В частности, обращение председателя Общественного совета при исполнительном комитете Феодосийского горсовета Тишкова Ю.М к министру экологии и природных ресурсов РК Геннадию Нараеву в июне 2014 года по поводу создания ландшафтного заказника «Береговое». На что пришел ответ, что органы местного самоуправления создают ООПТ местного значения на муниципальных землях. Тогда же к министру Нараеву обратились депутаты Берегового сельского совета с просьбой рассмотреть проект создания ландшафтного заказника местного значения «Береговое». Ответ такой же, как и председателю Общественного совета Тишкову.

В апреле 2017 года министру экологии РК, в Общественную палату РК, Общественный совет при минприроды РК направлено обращение от общественной организации «Берег», хуторского казачьего общества МСК, инициативной группы граждан села береговое и Феодосии с просьбой содействовать созданию государственного ландшафтного заказника «Береговое». Указывалось, что в 2013 году учеными КФУ им. Вернадского было подготовлено научное обоснование создания данной ООПТ.

В 2017 году о необходимости создания ООПТ в прибрежной зоне села Береговое ведущие ученые КФУ им. Вернадского обращались к Главе феодосийского муниципалитета, председателю феодосийского горсовета Владимиру Титаренко. Они указывали, что «сохранность этого участка должна стать… патриотическим вкладом местных властей в дело охраны природы и экологии в целом».

В ноябре 2017 года общественная организация «Берег» и инициативная группа граждан села Береговое обратились к Главе феодосийского муниципалитета Владимиру Титаренко и заместителю председателя феодосийского горсовета Николаю Волкову с просьбой рассмотреть вопрос по созданию государственного природного заказника и внести изменения в проект генплана Феодосии.

Кроме того, председатель общественной организации «Берег» неоднократно обращался с просьбой создания ООПТ и к Главе администрации Феодосии Сергею Бовтуненко, в отдел курортов и туризма, а по поводу уничтожения краснокнижной растительности и распашке пляжа – в прокуратуру города, в природоохранную прокуратуру, в экологический надзор, к администрации Феодосии, в отдел курортов и туризма. Отреагировала только прокуратура Феодосии, подав иск к феодосийской администрации.

В ходе судебного заседания 27 сентября представитель истца в ходе судебных прений заявил, что непринятие администрацией мер по защите растительного мира может повлечь негативные последствия для природных ресурсов, уничтожение растительного мира. Природный комплекс достаточно хрупкий. Неприятие мер может повлечь размытие береговой полосы, а учитывая наличие дороги, это может повлечь негативные последствия для всего муниципального образования.

Учитывая множество обращений, в течение нескольких лет, по поводу сохранения природных сообществ Золотого пляжа, в которых четко обозначено, что необходимо делать, странным прозвучал вопрос представителя администрации: «А какие конкретные меры должна принять администрация?» Хотя именно администрация может инициировать создание ООПТ, привлечь специалистов.

В слове ответчика прозвучало, что администрация не может признать исковые требования. Было вновь сказано о том, что не понятно, какие конкретно меры должна принять администрация. Судья спросил о том, какие меры принимались администрацией в рамках письма минэкологии для проведения исследований, установления наличия объектов, занесенных в Красную книгу. Сергей Сергеев ответил, что никаких внятных и конкретных мер администрацией не принималось.

Прокуратура просит установить трехмесячный срок для проведения мероприятий по созданию ООПТ, но ответчик не согласен. Мотивировка: необходимо откадастрировать территорию, создать техническое задание по установке зон, изыскать бюджетные средства.

В судебных прениях представитель истца заявил:

— В структуре администрации города имеются профильные структурные подразделения, такие как Управление земельных отношений и муниципального имущества, Управление городского хозяйства и природопользования, отдел курортов и туризма, специалисты которых, полагаю, имеют достаточную квалификацию для того, чтобы выработать и принять комплекс мер, направленных на охрану объектов растительного мира на побережье Феодосийского залива Черного моря. Поэтому ограничивать исковые требования прокурора конкретными мерами было бы не целесообразно.

— Относительно короткого срока хотел бы пояснить, что создание ООПТ — большой объем работ, вместе с тем имеется возможность принять мероприятия, которые не требуют значительных финансовых и временных затрат. В частности, администрацией города заключены с хозяйствующими субъектами договоры на благоустройство пляжной территории, в которых отсутствуют какие-либо условия относительно охраны объектов растительного мира. Т.о. администрация города имеет возможность внести изменения в данные договоры, в части возложить обязанности на хозяйствующие субъекты принять меры относительно охраны объектов, занесенных в Красную книгу, в частности, недопущения их уничтожения. Прошу требования удовлетворить в полном объеме.

В итоге судья Стародуб вынес решение: признать незаконным бездействие феодосийской городской администрации и обязать администрацию, в течение шести месяцев после вступления решения в законную силу, принять меры, направленные на охрану объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу РФ и РК, в том числе направленных на создание ООПТ на территории береговой полосы между селом Береговое и поселком Приморский, и озер Аджиголь и Кучук-Аджиголь.

ВИДЕО: Итоговое заседание суда по иску прокуратуры Феодосии в защиту Золотого пляжа 27.09.2019

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Фото автора и Андрея Пашука

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Олег Широков

Источник: Крымские новости