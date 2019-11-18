Феодосийский депутат взялся за работу по новому

Острые проблемы Феодосийского региона: Наниково, Коктебель, Курортное, Щебетовка, Краснокаменка

Депутат феодосийского горсовета Артем Мельниченко, совместно с заместителем председателя горсовета Дмитрием Давыдовым, в ходе рабочей поездки по поселкам и селам 14-го избирательного округа проанализировали наиболее острые проблемы.

Смысл рабочей поездки заключался не в выявлении проблем, Артему Мельниченко они хорошо известны по проводимой им общественной работе в течение нескольких лет до избрания депутатом в сентябре 2019 года, и местным жителям Артем хорошо знаком. Основная задача – наметить, совместно с руководством горсовета, план дальнейших действий, конкретные мероприятия по решению имеющихся проблем.

За минувшие годы в Наниниково, Коктебеле, Курортном, Щебетовке и Краснокаменке проблем накопилось множество. Наиболее актуальные – разбитые дороги, водоснабжение и канализование. И решение требуется найти незамедлительно.

Наниково

Первая остановка – небольшое село Наниково в Баракольской долине. Основная проблема – разбитая подъездная дорога – от трассы Феодосия-Алушта до села, требуется капитальный ремонт. Запланирован капитальный ремонт дорог внутри села – по улицам Достлук, Партизанской и Центральной. Вторая по важности проблема – бесхозные водопроводные сети, люди ремонтируют самостоятельно, водоканал на материалы деньги не выделяет, так как сети не находятся у них на балансе. Намечена замена водопроводных сетей по улице Центральной. Много улиц без асфальта. Отсутствует газификация, топят углем, дровами, а это очень дорого.

Здание бывшей начальной школы стоит заброшенное. Ранее в нем был центр для наркозависимых. Люди жаловались, что там неизвестно что творится. На детской площадке рядом со зданием необходимо освещение, да и благоустройство не помешает.

В центре Наниково располагаются Дом культуры и библиотека, но территория вокруг выглядит заброшенной, ограждение разрушается. Необходимо выполнить ремонт актового зала, кровли ДК, ремонт цоколя, положить тротуарную плитку, навести порядок на прилегающей территории.

На нескольких улицах северной части поселка сделано освещение, но дороги просто отсыпаны гравием, в дождь становятся трудно проходимыми. Местная жительница поблагодарила за появившееся уличное освещение, но высказала пожелание удлинения автобусного маршрута. Идти около километра до конечной остановке пожилым людям тяжело. На улице Озерной установлено 18 столбов, сделано освещение. Эту работу намечено продолжить.

Дорога в Наниково разбита, необходим ее срочный ремонт

ВИДЕО: НАНИКОВО. Проблемы дорог, водоснабжения, газификации, освещения

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Армутлукская долина

Следующая остановка – многоэтажные дома в Армутлукской долине. Дома №10 и №12 не приняты в муниципальную собственность, соответственно люди не могут приватизировать свои квартиры, заключить договоры социального найма, нет возможности привлечь бюджетные средства на устранение недоделок, оставленных строителями. В октябре 2014 года сессия феодосийского горсовета принимала решение о передаче всего коммунального имущества на территории Коктебельского поссовета, в том числе и эти дома, в муниципальную собственность, но решение до сих пор не выполнено.

При строительстве домов не закончили отделку фасадов домов, не было выполнено благоустройство придомовой территории, не подвели коммуникации. Был инвестор, который взял один дом, с условием, что закончит строительные работы по всем домам, но сделал только свой дом, продал квартиры, и на этом все закончилось. После 2014 года ничего не изменилось. Удалось добиться только установки электросчетчиков, люди оформили книжки и могут оплачивать электроэнергию. Придомовая территория нуждается в благоустройстве и освещении.

К этим домам не заезжает рейсовый автобус. Школьникам, а их здесь проживает 24 человека, приходится в любую погоду идти несколько около четырех километров до трассы, а затем до Коктебельской школы. Намечено добиться решения о бесплатном подвозе детей в школу, капитального ремонта дороги, организации обустроенных автобусных остановок у поворота с автодороги Феодосия-Коктебель-Судак в Армутлукскую долину.

Брошенные дома в Армутлукской долине

ВИДЕО: Армутлукская долина

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Коктебель

Острейшей проблемой курортного поселка Коктебель, как и жителей домов в Армутлукской долине, является отсутствие канализации. Поселок застраивается, расширяется, увеличивается его население, строительство очистных, прокладка централизованной канализации – то, без чего поселок может лишиться курортного потенциала.

Не менее важен скорейший ввод в эксплуатацию модульного детского сада возле Коктебельской школы. По словам директора Коктебельской школы Сергея Жирадкова, в чьем ведомстве находится и модульный детский сад, готовность модуля – 97-98%, остались мелкие недоделки и подключение к коммуникациям. Однако техзаданием не предусмотрено благоустройство площадки возле модуля. Необходимо водоотведение (дренаж), планировка участка, отсыпка, бетонные работы, выведение дороги для подъезда машин МЧС, разделительных тропинок, теневых навесов. Артем Мельниченко договорился с предпринимателями, которые сейчас ведут разборку старой теплицы. На этом месте будет площадка для одной из уличных групп детского сада.

Модуль детского сада готов на 97-98%Интерьер игровой комнатыДетская спальняПрачечнаяВедется разборка старой теплицы

ВИДЕО: КОКТЕБЕЛЬ. Школа и детский сад

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В этом году был запущен второй модуль фельдшерского пункта для стационара. Часть помещений занимает скорая помощь. Но места не хватает. Неподалеку находится старое здание амбулатории. Необходимо узаконить под ним землю, здание снести и на этом месте установить отдельный современный модуль для станции скорой помощи.

Острой остается проблема кадров, необходимо муниципальное жилье для специалистов. С таким предложением обратились к депутатам горсовета работницы фельдшерского пункта. По переписи население 2800, фактически 5000, летом увеличивается в десять раз. Большая нагрузка на врачей, медсестер, поэтому необходим добор на ставки врачей, медсестер, а жилья для специалистов нет.

Предприниматели Коктебеля закупили плитку для благоустройства территории фельдшерского пунктаНеобходима доукомплектация фельдшерского пункта

ВИДЕО: КОКТЕБЕЛЬ. Амбулатория и скорая

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По решению сессии коктебельского поссовета были демонтированы дорожные плиты в Армутлукской долине. У Артема Мельниченко был договор с исполкомом на демонтаж плит, принималась программа социально-экономического развития поселка Коктебель на 2011-2015 годы, предусматривающая использование этих плит для ремонта дороги по переулку Полевому, но программу тогда выполнить не удалось. Начался переходный период, и разрешение исполкома на укладку дорожных плит получить не успели. Сейчас эти 182 плиты необходимо уложить для благоустройства переулка Полевого. Заместитель Главы феодосийского горсовета Дмитрий Давыдов пообещал посодействовать в получении разрешения на укладку этих плит.

Этими плитами можно выполнить дорожное покрытие всего переулка Полевого

ВИДЕО: КОКТЕБЕЛЬ. Плиты

https://www.youtube.com/watch?v=hhycD3nE_D8&feature=youtu.be

Дмитрий Давыдов и Артем Мельниченко осмотрели место у Дома культуры для установки памятника депортированным жителям Коктебеля. Были обращения в администрацию, передали документы, но до сих пор нет решения по ходатайству.

Памятник депортированным будет установлен рядом с памятником Николаю Гумилеву

После пожара 7 мая 2019 года в Коктебельском Доме культуры жители лишены возможности проводить различные мероприятия в актовом зале. Заместитель директора ДК рассказала, что восстановление зала не ведется. Нет освещения, все в саже, ремонтные работы не ведутся. Документация по ремонту уже подготовлена, сделаны тех. заключения по несущим конструкциям и на электросети. Тех. заключения переданы в Москву Дмитрию Киселеву, над ними работают. Феодосийский отдел культуры заявил, что по бюджету никаких средств не предусмотрено. Спонсор заменил все окна, двери, покраску помещений перед актовым залом. Есть проблема, как провести эти работы и оформить документально. Также необходимо выполнить работы по ремонту кровли Дома культуры.

Часть помещений ДК уже приведена в порядок с привлечением спонсорской помощи

ВИДЕО: КОКТЕБЕЛЬ. Установка памятника депортированным. Ремонт ДК

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По обращениям жителей Коктебеля намечены организация и ремонт уличного освещения, капитальный ремонт дорог по улицам Антонова, Арцеулова, Пастернака и Солнечной, освещения по улице Подгорной.

Курортное

В поселке Курортное первая остановка у русла речки Отузка. Русло заросшее тростником, захламленное. Учитывая, что поселок не канализован, стоки, в том числе, сливаются и в русло, и далее – в море. Сам курортный поселок расположен в красивейшем месте: с востока – Кара-Даг, с запада – Лисья бухта, увенчанная массивом Эчки-Даг. Но застройка, как и везде по побережью, хаотичная, разношерстная, территория поражает неухоженностью, дикостью.

В ходе обсуждения проблем поселка, говорили о необходимости расчистки русла Отузки, капитального ремонта дороги Щебетовка-Курортное, дорог по улицам Пионерской и Курортной, благоустройства въезда в поселок, организации и ремонта уличного освещения во всем поселке, обустройстве удобных проходов к морю. Конечно же, в приоритете – строительство очистных сооружений, газификация Курортного, увеличение лимитов мощностей электрических сетей за счет модернизации трансформаторной подстанции.

Отмененный по Республике Крым мораторий на приватизацию земельных участков позволяет новоселам Курортного дооформить свои права на земельные участки под ИЖС на землях бывшего совхоза-завода «Коктебель» в северной части поселка. А таких участков около 300. В судах находятся дела по этим массивам, связанные со снятием их с кадастрового учета.

До сих пор не решена судьба жителей домов на территории Карадагского заповедника. Люди, прожившие там несколько десятилетий, не могут оформить право собственности на свое жилье. Депутат феодосийского горсовета Артем Мельниченко предложил исключить земли под этими участками из земель заповедника и ввести их в границы жилой застройки поселка.

В прибрежной части поселка явный диссонанс между восточной, обустроенной частью набережной, с аллеей роз, напротив пансионата «Крымское Приморье», и западной частью, представляющей собой «шанхай» из различных НТО и иной застройки. Это «заслуга» тех, кто выделял участки за последние пару десятилетий, без учета потенциала поселка и при отсутствии концепции его развития.

Западная сторона прибрежной части поселка

Пройдя вдоль западной части остатков набережной, депутаты пообщались с Людмилой Ивановной — владелицей двухэтажной гостиницы. Она слезно просила изыскать возможность для освещения вдоль аллеи. Ночью, и в курортный сезон, и в межсезонье, здесь кромешная тьма. Своими силами владелица убрала развалины бывшего туалета, с привлечением средств предпринимателей, работающих на набережной, разровняла несколько десятков метров дороги вдоль пляжа, разровняла аллею, на лето устанавливает туалет для посетителей пляжа, урн для мусора, убирает пляж. Ранее здесь был розарий, сейчас пустырь.

Владелица гостиницы Людмила Ивановна делится своим видением благоустройства

Гостья Людмилы Ивановны, приезжающая много лет на отдых в Курортное, высказала мнение, что обязательно при благоустройстве пляжа необходимо предусмотреть наличие туалетов. Предложена и организация теневых навесов на пляже. Депутаты пообещали начать с подготовки документов по организации освещения вдоль этой части набережной.

Гостья, приехавшая на отдых, высказалась о необходимости размещения в пляжной зоне туалетовЗападная сторона прибрежной части поселка. Раньше здесь росли розы

ВИДЕО: КУРОРТНОЕ. Оформление участков. Чистка русла. Набережная. Благоустройство

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Щебетовка

В поселке Щебетовка ряд проблем аналогичен для всех населенных пунктов этого округа. Это водоснабжение, канализование, капитальный ремонт дорог, в том числе внутри поселка. Запланированы капитальный ремонт дороги Феодосия-Судак в районе Дома культуры, дорог по улицам Молодежной, Фестивальной, 14-го Апреля, Луговой, Дружбы, установка и благоустройство автобусных остановок по улицам Ленина, Лесной, в районе Лесхоза, с установкой дорожного знака «пешеходный переход», и по улице Ленина в районе школы, с установкой «лежачего полицейского».

Из локальных проблемных точек отмечена необходимость обустройства тротуара по улице Мира, организация и ремонт уличного освещения по улицам Молодежной, Фестивальной, 14-го Апреля, Первомайской, Дружбы и района Лесхоза. По улицам Речной и Фестивальной необходимо провести ремонт и установку мостиков через реку. Русло реки Отузка нуждается в расчистке.

Для жителей улицы Молодежная, с дома №14 по дом №40, необходимо строительство дополнительных сетей водоснабжения. По улице Дружбы и в районе Лесхоза намечена газификация, по улице Речной – обрезка аварийных деревьев. На поселковом кладбище планируется благоустроить территорию перед братской могилой.

Центральная площадь поселка перед зданием Дома культуры – это визитка Щебетовки, ее благоустройство – одна из приоритетных задач. Необходимо провести отопление в помещения Дома культуры. Рядом намечена установка новых детской игровой и спортивной площадок, также детская игровая площадка появится во дворе по улице Мира.

Пути решения этих проблем обсудили вместе с Главой Щебетовской администрации Игорем Ивановым.

Намечено установить новые детскую игровую и спортивную площадки возле магазина ВкусНяша расширить футбольную площадку возле Дома культурыПлощадь перед Щебетовским Домом культуры необходимо благоустроить

ВИДЕО: ЩЕБЕТОВКА. Спортплощадка и благоустройство центральной площади

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Депутат Мельниченко и заместитель Главы феодосийского горсовета Давыдов пообщались с директором Щебетовской школы Евгенией Зарубиной. Во время дождей подтапливается территория школы, пустырь рядом со школой, где находится тротуар к школе. Как результат – трещины в основном здании и в здании начальной школы, подтопление классов, спортзала. Поэтому намечено выполнить гидрологическую экспертизу и провести дренажные работы. Предположительно, проблема подтопления возникла из-за новой жилой застройки участков возле школы.

Щебетовская школаОсновная проблема Щебетовской школы – периодическое подтапливание территории

ВИДЕО: ЩЕБЕТОВКА. Школу периодически затапливают дожди, трещины

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Вместе с Главой Щебетовской администрации Игорем Ивановым пообщались с жительницей домовладения у перекрестка по улице Маяковского. Здесь будет проведена реконструкция тротуаров. Женщину успокоили, пообещав, что обезопасят ее дом от транспорта и обустроят тротуар вдоль дома.

Игорь Иванов рассказывает, какие работы будут проведены

ВИДЕО: ЩЕБЕТОВКА. Проблемный тротуар у перекрестка по ул. Маяковского

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Краснокаменка

Самый дальний поселок Феодосийского муниципалитета – Краснокаменка, или, как его еще называют – Кизилташ. Когда-то процветающий закрытый военный поселок, сейчас находится в запустении. Дорога от трассы Феодосия-Судак – как после бомбежки. Удивляет, что водители маршруток еще соглашаются ездить сюда. На капитальный ремонт этой республиканской дороги, идущей через поселок на Судак, уже выделено 50 миллионов рублей. Депутат Мельниченко обратился в службу автомобильных дорог, чтобы нашли подрядчика и до конца года выполнили ремонт.

Дороги внутри поселка, вдоль улиц Крымской, Первомайской, Ленина, Октябрьской, также необходимо капитально ремонтировать. Намечены организация и ремонт уличного освещения по поселку, замена кабельной электролинии по улице Крымской. Важно определить собственника безхозных электросетей в Краснокаменке и обслуживающую организацию.

В нижнем поселке с улицы Крымской на улицу Первомайскую раньше можно было попасть по мосту через Кизилташский ручей. Мост разрушился. Местные жители своими силами построили небольшой деревянный мостик. Участок берега, на месте рухнувшего моста, разрушается потоком воды. Решено сделать надежное ограждение, убрать из русла фрагменты моста, укрепить берег. Необходимо восстановить и второй мост через речку, также смытый наводнениями 2017-2019 годов.

Собрались местные жители. Главный вопрос – проблемы с водоснабжением. Артем Мельниченко объяснил людям, что будет создана комиссия, которая обследует водопроводные сети и будет принято решение по тем работам, которые будут произведены для восстановления водоснабжения. Важно, чтобы вода подавалась жителям хотя бы 12 часов в сутки. Как и в ряде других поселков муниципалитета, актуальна необходимость скорейшего строительства очистных сооружений.

Рухнувший мост через Кизилташский ручейЖители поселка жалуются на проблемы с водоснабжением

ВИДЕО: КРАСНОКАМЕНКА. Ремонт дороги, рухнувший мост и проблемы водоснабжения

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Для детей поселка планируется установить спортивную и детскую игровую площадки. Есть ряд пунктов программы депутата Мельниченко по улучшению материальной базы школы в Краснокаменке. В актовом зале ликвидировано протекание потолка, выполнены штукатурные работы и покраска.

Одна из проблем – проезд учащихся в школу из Феодосии, Коктебеля, Щебетовки. Здесь хороший уровень преподавания, и количество мест позволяет принимать на учебу детей не только из Краснокаменки. Наполняемость классов могла бы быть больше, но проезд дорогой. Поэтому есть необходимость искать выход в этой ситуации.

Кизилташская школа – одна из лучших на территории Феодосийского муниципалитетаПоследствия ремонта кровли в дождливый периодДиректор школы рассказывает о школьных проблемах

ВИДЕО: КРАСНОКАМЕНКА. Проблема школы — подвоз учащихся

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Пока готовилась статья: Что уже сделано после поездки?

Об этом рассказал «Крымским новостям» депутат феодосийского горсовета Артем Мельниченко:

— По Наниково направлено обращение в министерство ЖКХ Крыма о принятии в госсобственность бесхозных водопроводных сетей. Пришел ответ, что необходимо дополнительное время, так что вопрос должен быть решен. Также направлен запрос в Службу автомобильных дорог РК почему остановлен ремонт дороги на Наниково от трассы Феодосия-Судак.

— По домам в Армутлукской долине по депутатскому запросу были истребованы документы, и оказалось, что есть технические паспорта и инвентарные дела на эти дома, что облегчит их постановку на кадастр и передачу в муниципальную собственность.

— Подана заявка Коктебельской школы по депутатскому обращению на дополнительные рейсы для подвоза детей из Армутлукской долины. Пришел ответ феодосийской администрации, что в ближайшее время на транспортной комиссии рассмотрят изменение маршрута для подвоза детей в школу.

— Уже разобрана теплица возле модульного детского сада в Коктебеле, на этом месте будет площадка для одной из уличной группы.

— Направлено обращение в министерство здравоохранения республики Крым о скорейшем принятии второго модуля коктебельского фельдшерского пункта с инженерным оборудованием в госсобственность и закрепить на праве хозяйственного оперативного управления за ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр».

— Направлено депутатское обращение главе администрации Феодосии и Коктебельской администрации об утверждении схемы расположения земельного участка под модульный пункт скорой помощи в Коктебеле. В 2019 году подавались трижды заявления по этому участку, но ответов нет.

— Заместитель председателя феодосийского горсовета Дмитрий Давыдов занимается проблемой укладки плит для благоустройства переулка Полевого в Коктебеле, консультируется с юристами как это юридически правильно сделать.

— Получены судебные решения по всем 300 участкам в Курортном по снятию с кадастрового учета всех массивов, и люди теперь смогут дооформить свои участки.

— В министерство ЖКХ РК направлено обращение по поводу водоснабжения жителей улицы Молодежная в Щебетовке.

— Получен ответ на запрос в Службу автомобильных дорог РК, что уже заключен госконтракт на капитальный ремонт дороги от трассы Феодосия-Судак до Краснокаменки, должны начинаться работы. В поселке сделано ограждение участка, где обрушился мост через Кизилташский ручей.

— С заместителем Главы феодосийского горсовета Дмитрием Давыдовым работаем в тесном контакте, будет держать на контроле разрешение выявленных проблем.

«Крымские новости» продолжат следить за результативностью такого комплексного и оперативного подхода к решению проблемных вопросов этого региона.

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Олег Широков

Источник: Крымские новости