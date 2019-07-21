Феодосийских пенсионеров атакуют фальшивые газовщики

21 июля 2019     21
Феодосийских пенсионеров атакуют фальшивые газовщики

Стук в двери пенсионерки. С порога: «Проверка газа!» Так начинается посещение работником ООО «ОблГазСервиса» квартир феодосийских пенсионеров. Если попросят – и удостоверение покажут.

Всё как положено: фото, ФИО, печать организации ООО «ОблГазСервис». Осмотр соединительных шлангов, гофры на колонке, запорных кранов, замечания по ходу осмотра, а затем:

— Вам необходимо установить датчик утечки газа. Сегодня у нас акция — установка датчиков со скидкой 50%, вместо 14000 рублей – всего 7000. Оплатите, и сразу же вам будет установлен датчик. Акция действует только сегодня! Через неделю будет проверка, могут возникнуть проблемы.

Удостоверение работника фирмы ООО «ОблГазСервис» Николая Алексеевича Воронина

С печатями как-то не очень

Пенсионеры — кто отказывается, уже наученные общением с аферистами, а кто лезет в загашник за деньгами. Конечно, а вдруг действительно газ отключат, и это еще дороже обойдется. Пожилые люди — доверчивый народ.

Журналист «Крымских новостей» пообщался с одним из таких «газовщиков», застав его в доме одной из «жертв», и выяснил, что организация ООО «Облгазсервис» предлагает заключать с ними договоры на обслуживание газового оборудования. Также действительно предлагают по акции установить датчики утечки газа. Датчик стоит 14000 рублей, а по акции всего 7000. Работник ООО «Облгазсервис» предъявил удостоверение, выданное этой фирмой на имя Воронина Николая Алексеевича.

Газовщик открывает для себя уголовную ответственность за препятствие деятельности журналиста

Список обследованных жертв, под роспись

Записка клиенту на память: Срочно звоните! Еще пару дней для вас будет действовать акция»

Момент общения

Поиск в интернете данной фирмы результата не дал. Нет такой фирмы. Возникает вопрос, откуда ее работники знают адреса пенсионеров. Естественно, что не каждый пожилой человек сообразит, что ООО «Облгазсервис» не имеет никакого отношения к организации «Крымгазсети». Дело за правоохранительными органами и прокуратурой.

Теги: Феодосия, газ, ОблГазСервис, жулики, аферисты, проверка газа, датчик утечки газа, акция, пенсионеры

«Ну, я пошел, работать надо»

ВИДЕО: Незаконные проверки газа в Феодосии



 Источник: Крымские новости

Сейчас читают:

На Крым снова надвигаются дожди
На Крым снова надвигаются дожди

Уже со вторника жаркая погода на полуострове сменится грозами и ливнями. Как объясняют в Крымском гидрометцентре, виноваты атмосферные фронтальные разделы, …


«Спартак» осудил избиение своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону
«Спартак» осудил избиение своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону

Московский «Спартак» отреагировал на применение силы со стороны полиции во время задержания болельщиков красно-белых после встречи второго тура Российской премьер-лиги …


Феодосийских пенсионеров атакуют фальшивые газовщики
Феодосийских пенсионеров атакуют фальшивые газовщики

Стук в двери пенсионерки. С порога: «Проверка газа!» Так начинается посещение работником ООО «ОблГазСервиса» квартир феодосийских пенсионеров. Если попросят – …


Вести Севастополь. События недели 21.07
Вести Севастополь. События недели 21.07.2019

Главные темы программы: – Борьба за жизнь! Как люди на Северной стороне пытаются выжить  в спартанских условиях? – Следы трагедии …


Австралийский пловец отказался стоять на подиуме ЧМ с соперником, замешанным в допинг-скандале
Австралийский пловец отказался стоять на подиуме ЧМ с соперником, замешанным в допинг-скандале

Австралийский пловец Мак Хортон на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском городе Кванджу во время награждения после заплыва …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты