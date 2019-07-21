Феодосийских пенсионеров атакуют фальшивые газовщики

Стук в двери пенсионерки. С порога: «Проверка газа!» Так начинается посещение работником ООО «ОблГазСервиса» квартир феодосийских пенсионеров. Если попросят – и удостоверение покажут.

Всё как положено: фото, ФИО, печать организации ООО «ОблГазСервис». Осмотр соединительных шлангов, гофры на колонке, запорных кранов, замечания по ходу осмотра, а затем:

— Вам необходимо установить датчик утечки газа. Сегодня у нас акция — установка датчиков со скидкой 50%, вместо 14000 рублей – всего 7000. Оплатите, и сразу же вам будет установлен датчик. Акция действует только сегодня! Через неделю будет проверка, могут возникнуть проблемы.

Удостоверение работника фирмы ООО «ОблГазСервис» Николая Алексеевича Воронина

С печатями как-то не очень

Пенсионеры — кто отказывается, уже наученные общением с аферистами, а кто лезет в загашник за деньгами. Конечно, а вдруг действительно газ отключат, и это еще дороже обойдется. Пожилые люди — доверчивый народ.

Журналист «Крымских новостей» пообщался с одним из таких «газовщиков», застав его в доме одной из «жертв», и выяснил, что организация ООО «Облгазсервис» предлагает заключать с ними договоры на обслуживание газового оборудования. Также действительно предлагают по акции установить датчики утечки газа. Датчик стоит 14000 рублей, а по акции всего 7000. Работник ООО «Облгазсервис» предъявил удостоверение, выданное этой фирмой на имя Воронина Николая Алексеевича.

Газовщик открывает для себя уголовную ответственность за препятствие деятельности журналиста

Список обследованных жертв, под роспись

Записка клиенту на память: Срочно звоните! Еще пару дней для вас будет действовать акция»

Момент общения

Поиск в интернете данной фирмы результата не дал. Нет такой фирмы. Возникает вопрос, откуда ее работники знают адреса пенсионеров. Естественно, что не каждый пожилой человек сообразит, что ООО «Облгазсервис» не имеет никакого отношения к организации «Крымгазсети». Дело за правоохранительными органами и прокуратурой.

Теги: Феодосия, газ, ОблГазСервис, жулики, аферисты, проверка газа, датчик утечки газа, акция, пенсионеры

«Ну, я пошел, работать надо»

ВИДЕО: Незаконные проверки газа в Феодосии

[embedded content]





Источник: Крымские новости