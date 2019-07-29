Фестиваль «Грифон» в Херсонесе

Более 500 человек увидели первыми мировую премьеру спектакля, которая приурочена к Дню Крещения Руси. Она стала настоящим открытием для севастопольской публики. Спектакль организован Патриаршим советом по культуре. Он уникален не только по контенту, но и по-своему художественному исполнению.

В спектакле задействовано более 100 актёров, 1000 специалистов разного рода, которые участвовали в подготовке площадки, техническом оснащении мероприятия, организации, работе с партнёрами, подрядчиками, художниками, бутафорами, декораторами, сотрудниками постановочной части, режиссерского блока, авторами мультимедиа и художественного света, а также спецэффектами.

Пьеса «Грифон» – абсолютно уникальное художественное произведение, которое переносит нас в театр, где декорациями становятся стены самого древнего Херсонеса. Для данной постановки были специально приглашены актеры-жители Севастополя, которые родились на этой земле и как никто другой могли бы передать эту необыкновенно захватывающую и трагическую историю.

Блогер

«В Херсонесе в рамках театрального проекта «Грифон» состоится фестиваль. Сегодня состоится премьера пьесы «Грифон», созданной специально для античной сцены «Херсонеса Таврического». Что можно было увидеть на фестивале, музеи под открытым небом, обучающие мастер-классы по гончарному, кожевенному, столярному, ткацкому и ювелирному ремёслам, изготовлению стекла, чеканке монет.

Мероприятие объединит более 100 реконструкторов из всей России и охватит исторический период более чем в 1500 лет. Очень понравились полноконтактные бои в доспехах. Спасибо за очередное хорошее мероприятие в нашем городе и приятно видеть Херсонес развивающимся. Теперь осталось сходить на сам спектакль Грифон», — написал блогер.

<!-- -->





Понедельник, 29 июля 2019 г. 80

Источник: Портал Информер