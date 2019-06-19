Фестиваль «Zакрытый пока Z-XII» в Севастополе

МВД отчиталось о наказании полицейских, снимавших катастрофу Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево 19 июня стало известно, что двое сотрудников полиции понесли наказание после утечки снятого ими на видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 …



Севастопольского подростка будут судить за избиение сверстника Следственным отделом по Нахимовскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении …



Петербургские поэты Анна Долгарева и Игорь Никольский встретились с севастопольцами Петербургский андеграунд в противоатомном убежище. Впервые в музее «Подземный Севастополь» на улице Ленина выступили поэты Анна Долгарева и Игорь Никольский. …



Вести Севастополь 19.06.2019. Выпуск 14:25 Главные темы выпуска: – На 5-ти полигонах и 10-ти аэродромах. Какие задачи перед военными стоят на учениях ПВО? – Осквернение …

