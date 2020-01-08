Фиаско российского футбола (ВИДЕО)

Все российские команды, а это «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар», «Спартак» и тульский «Арсенал», вылетели из турниров, оставив своих болельщиков без борьбы за еврокубки весной. Это произошло впервые с 2001 года. И все это на фоне, бесконечных разговоров о развитии футбола в стране.
Как известно, число участников в еврокубках определяется по положению страны в таблице коэффициентов УЕФА. Суммарный рейтинг страны определяется как сумма набранных коэффциентов за последние пять сезонов в еврокубках. В последние годы постоянно в футбольном мире опасались того, что Россия, располагавшаяся на шестом месте, уступит его напирающей Португалии. А теперь это произошло в реальности.
Россия за евросезон, а он для нее досрочно завершен, набрала всего коэффициент 4,666. Это худший показатель за последние 17 лет. Португальские клубы уже принесли своей стране 9,7, но еще четыре клуба будут играть от Португалии в еврокубках весной 2020 года, а значит, смогут нарастить отрыв.
В итоге, российские команды сами лишили страну еще одной команды в еврокубках, причем без всяких WADA, допингов, чьего-то вмешательства.
Меньше всего в этом провале, пожалуй, виноват тульский «Арсенал». Команда впервые в истории играла в Европе, причем после того, как летом ряд важных игроков покинули команду. Может быть, поэтому, команда не смогла одолеть азербайджанский «Нефтчи» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
Однако, если российский футбол на что-то претендует, то даже середняки должны обыгрывать команды из Азербайджана. «Арсенал» вылетел и не принес в копилку России очков.
«Спартак» принес немногим больше — 2 очка, но пропустил в групповой этап Лиги Европы португальскую «Брагу» вместо себя, причем дважды проиграл ей.
ЦСКА начал евросезон с группового этапа Лиги Европы, но что произошло с командой? Всего год назад, футболисты дважды переиграли «Реал» в Лиге чемпионов. А теперь проиграли «Лудогорцу», «Эспаньолу» и «Ференцварошу» в первых трех матчах. Только во второй половине группового этапа команда попыталась включиться, дважды сыграла вничью и в конце обыграла «Эспаньол». Итого — всего 4 очка для России в откровено слабой группе.
«Краснодар» начал еврокубковую осень удачно, не пропустив португальский «Порту» в Лигу чемпионов, но в итоге и сам туда не попал, уступив «Олимпиакосу». В Лиге Европы краснодарцам досталась не самая простая группа из «Базеля», «Хетафе» и «Трабзонспора». Команда до последнего тура претендовали на выход из группы, но в решающий момент уступили «Хетафе», когда нужна была только победа. В итоге — 7 очков в копилку.
«Локомотив» лихо начал групповой этап Лиги чемпионов с победы над «Байером». Затем было поражение от «Атлетико» и два поражения от «Ювентуса», хотя «железнодорожники» выглядели в этих играх достойно. Шанса на продолжение Лиги чемпионов весной уже не было, но поражения от «Байера» и «Атлетико» в оставшихся двух играх лишили команду и Лиги Европы. «Локо» принес всего лишь 6 очков.
Про «Зенит» и говорить не хочется. Команда обладает лучшими возможностями в российском футболе, но раз за разом проваливается, причем каким-то невероятным образом. Состав группы питерцев в Лиге чемпионов был, как говорится, проходным — «Лион», «Бенфика» и «РБ Лейпциг». «Зенит» в первой игре уверенно выиграл у португальской «Бенфики», а в последнем туре «Зенит» ждала вторая встреча с португальцами.
При очень хорошем раскладе перед заключительной игрой «Зенит» умудрился бездарно проиграть, пропустив три гола во втором тайме, а затем и вовсе вылететь из еврокубков, хотя многие уже видели питерцев в весенней части Лиги чемпионов. Итог — 9 очков.
Подведем печальные итоги. Россия потеряла шестую строчку в таблице коэффициентов, а в результате и одну прямую путевку в Лигу чемпионов. Представительство российских клубов в еврокубках сократится с шести до пяти в сезоне 2021/22 годов.
В чем причина полного провала российских клубов в европейских кубках? Как отмечают спортивные эксперты, в российском футболе все застряло на месте. Это и лимит на легионеров в национальном чемпионате, который позволяет ряду российских игроков чувствовать себя достаточно вальяжно в своих клубах. И, как результат, в Европе из русских сейчас играют только Александр Головин и Денис Черышев. Это и неоправданно высокие заработки футболистов, при которых нет смысла выкладывать по полной на поле. Это и проблемы с развитием детско-юношеского спорта. Это и достаточно низкий уровень национального чемпионата. Это и посредственное судейство.
В российском футболе кризис. Его лишь удалось прикрыть удачным выступлением сборной на чемпионате мира 2018 года. Футбольным функционерам надо срочно предпринимать шаги, чтобы исправить ситуацию. И приглашения новых легионеров из-за границы, трансферы кардинально не решат проблемы российского футбола. Нужно глобально переосмысливать всю систему футбола, хоть на это потребуются годы, иначе скоро снизу в таблице коэффициентов нам постучит Голландия, а затем и другие.
Сегодня любителям российского футбола больно и грустно. Но это не повод опустить руки и смотреть как умирает российский футбол. Необходимы срочные реформы, ибо только в них спасение спортивной чести страны. Только вот, надо ли это спортивным функционерам, да и самим футболистам.
Среда, 8 января 2020 г. 2572
Источник: Портал Информер