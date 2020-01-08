Фиаско российского футбола (ВИДЕО)

Все российские команды, а это «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар», «Спартак» и тульский «Арсенал», вылетели из турниров, оставив своих болельщиков без борьбы за еврокубки весной. Это произошло впервые с 2001 года. И все это на фоне, бесконечных разговоров о развитии футбола в стране.

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Как известно, число участников в еврокубках определяется по положению страны в таблице коэффициентов УЕФА. Суммарный рейтинг страны определяется как сумма набранных коэффциентов за последние пять сезонов в еврокубках. В последние годы постоянно в футбольном мире опасались того, что Россия, располагавшаяся на шестом месте, уступит его напирающей Португалии. А теперь это произошло в реальности.

Россия за евросезон, а он для нее досрочно завершен, набрала всего коэффициент 4,666. Это худший показатель за последние 17 лет. Португальские клубы уже принесли своей стране 9,7, но еще четыре клуба будут играть от Португалии в еврокубках весной 2020 года, а значит, смогут нарастить отрыв.

В итоге, российские команды сами лишили страну еще одной команды в еврокубках, причем без всяких WADA, допингов, чьего-то вмешательства.

Меньше всего в этом провале, пожалуй, виноват тульский «Арсенал». Команда впервые в истории играла в Европе, причем после того, как летом ряд важных игроков покинули команду. Может быть, поэтому, команда не смогла одолеть азербайджанский «Нефтчи» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

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Однако, если российский футбол на что-то претендует, то даже середняки должны обыгрывать команды из Азербайджана. «Арсенал» вылетел и не принес в копилку России очков.

«Спартак» принес немногим больше — 2 очка, но пропустил в групповой этап Лиги Европы португальскую «Брагу» вместо себя, причем дважды проиграл ей.

ЦСКА начал евросезон с группового этапа Лиги Европы, но что произошло с командой? Всего год назад, футболисты дважды переиграли «Реал» в Лиге чемпионов. А теперь проиграли «Лудогорцу», «Эспаньолу» и «Ференцварошу» в первых трех матчах. Только во второй половине группового этапа команда попыталась включиться, дважды сыграла вничью и в конце обыграла «Эспаньол». Итого — всего 4 очка для России в откровено слабой группе.

«Краснодар» начал еврокубковую осень удачно, не пропустив португальский «Порту» в Лигу чемпионов, но в итоге и сам туда не попал, уступив «Олимпиакосу». В Лиге Европы краснодарцам досталась не самая простая группа из «Базеля», «Хетафе» и «Трабзонспора». Команда до последнего тура претендовали на выход из группы, но в решающий момент уступили «Хетафе», когда нужна была только победа. В итоге — 7 очков в копилку.

«Локомотив» лихо начал групповой этап Лиги чемпионов с победы над «Байером». Затем было поражение от «Атлетико» и два поражения от «Ювентуса», хотя «железнодорожники» выглядели в этих играх достойно. Шанса на продолжение Лиги чемпионов весной уже не было, но поражения от «Байера» и «Атлетико» в оставшихся двух играх лишили команду и Лиги Европы. «Локо» принес всего лишь 6 очков.

Про «Зенит» и говорить не хочется. Команда обладает лучшими возможностями в российском футболе, но раз за разом проваливается, причем каким-то невероятным образом. Состав группы питерцев в Лиге чемпионов был, как говорится, проходным — «Лион», «Бенфика» и «РБ Лейпциг». «Зенит» в первой игре уверенно выиграл у португальской «Бенфики», а в последнем туре «Зенит» ждала вторая встреча с португальцами.

При очень хорошем раскладе перед заключительной игрой «Зенит» умудрился бездарно проиграть, пропустив три гола во втором тайме, а затем и вовсе вылететь из еврокубков, хотя многие уже видели питерцев в весенней части Лиги чемпионов. Итог — 9 очков.

Подведем печальные итоги. Россия потеряла шестую строчку в таблице коэффициентов, а в результате и одну прямую путевку в Лигу чемпионов. Представительство российских клубов в еврокубках сократится с шести до пяти в сезоне 2021/22 годов.

В чем причина полного провала российских клубов в европейских кубках? Как отмечают спортивные эксперты, в российском футболе все застряло на месте. Это и лимит на легионеров в национальном чемпионате, который позволяет ряду российских игроков чувствовать себя достаточно вальяжно в своих клубах. И, как результат, в Европе из русских сейчас играют только Александр Головин и Денис Черышев. Это и неоправданно высокие заработки футболистов, при которых нет смысла выкладывать по полной на поле. Это и проблемы с развитием детско-юношеского спорта. Это и достаточно низкий уровень национального чемпионата. Это и посредственное судейство.

В российском футболе кризис. Его лишь удалось прикрыть удачным выступлением сборной на чемпионате мира 2018 года. Футбольным функционерам надо срочно предпринимать шаги, чтобы исправить ситуацию. И приглашения новых легионеров из-за границы, трансферы кардинально не решат проблемы российского футбола. Нужно глобально переосмысливать всю систему футбола, хоть на это потребуются годы, иначе скоро снизу в таблице коэффициентов нам постучит Голландия, а затем и другие.

Сегодня любителям российского футбола больно и грустно. Но это не повод опустить руки и смотреть как умирает российский футбол. Необходимы срочные реформы, ибо только в них спасение спортивной чести страны. Только вот, надо ли это спортивным функционерам, да и самим футболистам.







Среда, 8 января 2020 г. 2572

Источник: Портал Информер