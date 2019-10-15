Фильм о экс-прокуроре Крыма стал «лучшей комедией» в США

Сатирическую короткометражку под названием «Картина» сняли режиссер Сергей Кальварский и адвокат и экс-сенатор Константин Добрынин, который в войне за «Матильду» защищал от Натальи Поклонской режиссера Учителя.

В фильме играют Игорь Миркурбанов, Мария Антипп, Павел Майков, Андрей Руденский и даже Шнур.

Неделю назад «Картина» победила на фестивале Festigious в Лос-Анджелесе, взяв два приза — «лучшая комедия» и «лучшая режиссура» в коротком жанре.

По сюжету фильма “Картина” помощник депутата Госдумы говорит ей,

что давно не было у нее никакой инициативы, а потому её нужно найти

Суть нетленки в следующем: грязный и чахоточный художник в исполнении актёра Чурсина, рисует картину, которая шокирует общественность и некую мадам (экивока на Поклонскую).

Мадам – депутат Госдумы Татьяна Нагибина, рьяная поклонница Николая II (у нее и портрет царя в кабинете имеется), включила свой ресурс, чтобы уничтожить и художника и его картину.

Позже на художественной выставке она подходит к некой картине и начинает дискуссию о том, что на ней нет художественных ценностей. Депутат Госдумы инициирует проверку. Саму картину авторы фильма не показывают.

В общем, в фильме легко угадываются громкая история с «оскорблением чувств верующих», в которой участвовали бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, Алексей Учитель, фильм «Матильда», и вся страна, которая пыталась разобраться во всем этом.

Хотя про «Матильду» все забыли ещё года полтора назад. На этой теме уже и так похайповали все, кому не лень. Впрочем, тут явно прослеживается беда российского кинематографа — быть в тренде, когда этот тренд уже похоронен несколько лет назад.

«Картина» пытается нести в себе какие-то смыслы, потроллить активистов с православием головного мозга и конкретно Поклонскую, однако, сделано это на уровне студентов первого курса провинциального колледжа искусств.

Картину наверняка оценят депутаты, политические деятели и прочие месье, вращающиеся в этой тусовке. Хотя если для этой целевой аудитории продукт и был предназначен, тогда вопросов к создателям нет никаких.







Вторник, 15 октября 2019 г. 79

Источник: Портал Информер