Финансирование ФЦП развития Крыма и Севастополя увеличено

Правительство Российской Федерации добавило в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя 88 новых объектов и мероприятий на сумму 56,6 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции по управлению ФЦП.
«Десятая корректировка расширяет и логику, и диапазон программы. Во-первых, после решения основных инфраструктурных проблем на уровне Крымского полуострова региональными властями сделан акцент на развитии муниципальной инфраструктуры,. – Во-вторых, предусмотрено финансирование разработки технико-экономических обоснований для принципиально новых инфраструктурных и комплексных мероприятий с прицелом на стратегическое развитие всего региона на уровне мировых практик», – заявил руководитель Дирекции по управлению ФЦП Андрей Никитченко.
Среди этих практик, по словам Никитченко, создание инфраструктуры круизных перевозок и яхтенного туризма всего полуострова, нового туристического кластера в Западном Крыму с нуля. «В вопросе стратегического развития мы не делим регион на субъекты, а смотрим на весь полуостров в целом», – сказал он.
Всего по Крыму в программу ФЦП включили такие объекты: строительство и реконструкцию автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный (на участке Скворцово-Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш), 13 объектов газоснабжения и газораспределения. Также будут проведены мероприятия по обеспечению водоснабжения и водоотведения.
Предусмотрено строительство противооползневых сооружений берегового склона в Керчи, мероприятия по сохранению объектов культуры и культурного наследия – дом Айвазовского и особняк Мазировой и другие.
В Севастополе под программу ФЦП попадает строительство и реконструкция дороги Севастополь – порт Камышовая бухта – бухта Казачья, ремонт дороги Р-27 Севастополь – Инкерман на участке от автодороги Ялта – Севастополь и городских дорог. Кроме этого предусмотрено строительство психоневрологического интерната, больше 30 объектов газоснабжения и газораспределения. Также будет реконструирована и благоустроена территория Парка Победы. Также предусмотрены мероприятия по обеспечению водоснабжением, строительству и реконструкции котельных и тепловых сетей.
Общий размер финансирования ФЦП развития Крыма и Севастополя после корректировки составил 959,2 млрд рублей.
Источник: Портал Информер
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