Фисташковую рощу в Севастополе обнесут забором

23 сентября 2019     15
Фисташковую рощу в Севастополе обнесут забором

Фисташковая роща в районе севастопольской бухты Круглая станет городской собственностью и будет огорожена.

Такая перспектива краснокнижных растений была озвучена сегодня на аппаратном совещании в правительстве города.

«(Застройщики) фактически фисташковую рощу обнесут забором со всех сторон, который будет защищать (деревья) от любых проявлений. Беспокойство застройщика в том, что эта территория у него в аренде, он отвечает, в том числе за зелёные насаждения. Будет установлено видеонаблюдение. Сейчас они обратились, чтобы после ввода домов в эксплуатацию передать эту территорию городу», – сообщил и.о. директора городского департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко.

Врио губернатора Михаил Развожаев заметил, что ранее речь шла о другом – строительный забор уже сейчас должен быть перенесён за фисташковую рощу.

Моложавенко заметил, что в целом застройщик несёт обязательства в отношении озеленения участка застройки – он рассчитывал на эти фисташки. Если их сейчас отдать городу, то придётся изменять параметры застройки.

«Ничего страшного», – заявил Михаил Развожаев.

Он также поручил руководителям заинтересованных органов исполнительной власти провести совещание по этому поводу и определить точное число деревьев, которые должны быть защищены.

Для сведения, фисташковая роща в бухте Круглая относится к особо охраняемым территориям.


Понедельник, 23 сентября 2019 г. 430

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Пьяные россияне подрались и лишились полета на любимый курорт
Пьяные россияне подрались и лишились полета на любимый курорт

Пьяные мужчина и женщина подрались в аэропорту Челябинска и были сняты с рейса в Турцию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию …


Фисташковую рощу в Севастополе обнесут забором
Фисташковую рощу в Севастополе обнесут забором

Фисташковая роща в районе севастопольской бухты Круглая станет городской собственностью и будет огорожена. Такая перспектива краснокнижных растений была озвучена сегодня …


В Севастополе приведут в порядок еще одну автодорогу
В Севастополе приведут в порядок еще одну автодорогу

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году будет отремонтирован участок автомобильной дороги Севастополь-Порт Камышовая Бухта-Бухта …


В среду в Севастополе завоют сирены
В среду в Севастополе завоют сирены

25 сентября с 10:00 до 15:00 в Севастополе пройдет плановая проверка городской системы централизованного оповещения с подачей сигнала «Внимание Всем!», …


В Крым прибыли потомки Ивана Айвазовского
В Крым прибыли потомки Ивана Айвазовского

Две прапраправнучки художника-мариниста прибыли сегодня на полуостров со своими дочерьми.  Все женщины прилетели в Симферопольский аэропорт из Австралии. Они собираются …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты