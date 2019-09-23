Фисташковую рощу в Севастополе обнесут забором

Фисташковая роща в районе севастопольской бухты Круглая станет городской собственностью и будет огорожена.

Такая перспектива краснокнижных растений была озвучена сегодня на аппаратном совещании в правительстве города.

«(Застройщики) фактически фисташковую рощу обнесут забором со всех сторон, который будет защищать (деревья) от любых проявлений. Беспокойство застройщика в том, что эта территория у него в аренде, он отвечает, в том числе за зелёные насаждения. Будет установлено видеонаблюдение. Сейчас они обратились, чтобы после ввода домов в эксплуатацию передать эту территорию городу», – сообщил и.о. директора городского департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко.

Врио губернатора Михаил Развожаев заметил, что ранее речь шла о другом – строительный забор уже сейчас должен быть перенесён за фисташковую рощу.

Моложавенко заметил, что в целом застройщик несёт обязательства в отношении озеленения участка застройки – он рассчитывал на эти фисташки. Если их сейчас отдать городу, то придётся изменять параметры застройки.

«Ничего страшного», – заявил Михаил Развожаев.

Он также поручил руководителям заинтересованных органов исполнительной власти провести совещание по этому поводу и определить точное число деревьев, которые должны быть защищены.

Для сведения, фисташковая роща в бухте Круглая относится к особо охраняемым территориям.





Понедельник, 23 сентября 2019 г. 430

Источник: Портал Информер